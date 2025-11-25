Patyčių reflekso džiugesys

Kažkoks nepadoriai jauno amžiaus neva humoristas, neva klounas, vograudamas už kadro, pasityčiojo iš D. Nausėdienės, kreipdamasis į ją įvardžiu „tu“, tarsi būtų koks nors sugėrovas arba giminaitis. Spalvų šiam patyčių aktui pridėjo ir tarmiškas kalbėjimas, ir tam tikra esą vis nusiviliančio prezidentiene žmogėno mimika. Kad būtų sodriau, fone cirkuliuoja dar ir J. Hornerio melodija iš filmo „Titanikas“ (kaip ten dėl autorinių ir gretutinių teisių?).
Vis dėlto ši prezidento žmonos parodija, nors ir susilaukusi lengvabūdiškų minios epitetų „tobula“, tikrai nėra pavyzdinga nei aktoriniu, nei logopediniu, nei filologiniu požiūriu. Vien jau samplaika „dvimpirmas“ (amžius) vietoj „dvidešimt pirmasis“ byloja apie atsainų požiūrį į tai, ką žmogus daro. Taip pat juokiantis iš kitų, gal reikėtų bent jau žinoti, kad žodis „kontrOversiškas“ tariamas ne su „a“ o su „o“. Beje, šį žodį D. Nausėdienė ištarė taisyklingai, ko niekaip nepasakysi apie beraštę, atbukusią ir sėdmenis virtualiai vis besikasančią socialinių tinklų gyvūniją.
Pirmosios ponios kalba susilaukė ne tik mėgėjiškos parodijų „chaltūrėlės“. Kažkokia mergaitė šia proga sudainavo mėgėjišką dainelę, o dar viena nelabai žinoma raštų mėgėja paskelbė šia tema kritinį opusą. „Tai kalbos mišrainė, kurioje nėra krypties, nėra logikos“, – konstatuoja rašančioji, tačiau kokiais argumentais remiantis daromos tokios aštrios išvados, neišaiškina. Nes tikslas ir taip ryškus – tūnant feisbukinėje „nuomonės formuotojų“ bandoje choru maišyti ne itin prabangų pasisakymą su žemėmis.
Štai ir dar kartą paaiškėjo, kad tebegyvename pačioje tikriausioje patyčių visuomenėje, kurioje veši psichologinis smurtas, perdėta kritikų savivertė, minios pramogos ir nenumaldomas noras ką nors vis savo džiaugsmui apvemti.
