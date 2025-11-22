Macronas: to nenumačius, rusai sugrįš

„Žinome, kad jei nebus atgrasymo elementų, rusai sugrįš ir sulaužys savo pažadus“, – žurnalistams Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio susitikimo Johanesburge paraštėse sakė E. Macronas.
Vašingtonas Kyjivui anksčiau šią savaitę nusiuntė planą, kuriuo tenkinami svarbūs Maskvos reikalavimai.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) įspėjo, kad Ukraina iki lapkričio 27-osios turi sutikti su jo administracijos pateiktu 28 punktų planu, pagal kurį Ukraina turėtų atiduoti Rusijai savo teritorijų, sumažinti savo kariuomenę ir pažadėti niekada nestoti į NATO.
Pietų Afrikoje į Didžiojo dvidešimtuko (G-20) susitikimą susirinkę Vakarų lyderiai anksčiau šeštadienį pažymėjo, kad vienašališkas JAV planas dėl karo Ukrainoje užbaigimo „yra pagrindas, dėl kurio reikės papildomai padirbėti“.
„Aiškiai kalbame dėl principo, kad sienų negalima keisti jėga. Taip pat esame susirūpinę siūlomais apribojimais Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, dėl kurių Ukraina nebūtų apsaugota nuo būsimo užpuolimo“, – bendrame pareiškime pabrėžė lyderiai.
Tekstą pasirašė Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Nyderlandų, Airijos, Suomijos, Norvegijos ir Europos Sąjungos lyderiai, taip pat Kanados ir Japonijos ministrai pirmininkai.
Lyderiai pažymėjo, jog „palankiai vertina nuolatines JAV pastangas grąžinti taiką Ukrainoje“ ir pareiškė manantys, kad 28 punktų JAV planas „apima svarbius elementus“, padėsiančius pasiekti šį tikslą.
„Todėl manome, kad šis projektas yra pagrindas, dėl kurio reikės papildomai padirbėti“, – teigiama pareiškime.
Jame pabrėžiama, kad „elementų, susijusių su Europos Sąjunga ir NATO, įgyvendinimui reikės atitinkamai ES ir NATO narių sutikimo“.
„Esame pasirengę bendradarbiauti, kad užtikrintume tvarią taiką ateityje“, – pridūrė lyderiai.