Macronas, Burnhamas ir Carney: Izraelio nausėdijos kelia skubią grėsmę dviejų valstybių sprendimui

Bendras trijų lyderių pareiškimas pasirodė po to, kai 12 šalių, tarp jų – JK, Kanada ir Prancūzija, paskelbė, kad įves sankcijas prekybai su Izraelio nausėdijomis, nes šioje okupuotoje teritorijoje padaugėjo naujakurių išpuolių prieš palestiniečius.
E. Macronas, A. Burhnamas ir M. Carney bendrame pareiškime pažymėjo, kad dviejų valstybių sambūviu pagrįstas Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimas yra labai svarbus taikai, stabilumui ir saugumui Artimuosiuose Rytuose ir už jų ribų.
„Šio rezultato apsauga ir užtikrinimas yra esminis JK ir Prancūzijos nacionalinis interesas“, – pridūrė jie.
„Sisteminga nausėdijų plėtra Vakarų Krante, įskaitant naujausią Izraelio vyriausybės sprendimą vystyti E1 nausėdiją, taip pat dramatiškai išaugęs naujakurių smurtas kelia tiesioginę ir skubią grėsmę šiai taikos vizijai“, – sakoma pareiškime.
Pagal pernai Izraelio patvirtintą E1 nausėdijų planą, kuris kelis dešimtmečius buvo įšaldytas, ypač dėl JAV administracijų spaudimo, Vakarų Krante numatoma pastatyti 1,2 tūkst. būstų.
E. Macronas, A. Burhnamas ir M. Carney nurodė, kad jų šalys „imsis veiksmų, jog uždraustų prekių importą iš nausėdijų ir įvykdytų tikslines priemones prieš nausėdijas bei tuos, kurie joms padeda arba iš jų pelnosi“.
Minėtos trys šalys vėliau šį mėnesį Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje pirmininkaus susitikimui, kad „paspartintų savo pastangas ir siektų taikos“, teigiama pareiškime.
Lyderiai taip pat pabrėžė, kad nori puoselėti „glaudžią ir produktyvią partnerystę su Izraeliu“ ir yra įsipareigoję užtikrinti Izraelio saugumą.
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