„Lukoil“ aktyvais užsienyje susidomėjo amerikiečių ir arabų bendrovės

Be to, tiek „Bloomberg“, tiek ir „Reuters“ potencialiais šių aktyvių pirkėjais įvardijo ir kitą JAV energetikos milžinę „Chevron“ bei privatų investicijų fondą „Carlyle Group“.
Anot „Bloomberg“, kai kurie potencialūs pirkėjai domisi tik konkrečiais „Lukoil“ aktyvais, o ne visais parduodamais, tačiau sandoriai gali vykti ir dviem etapais – pavyzdžiui, finansų įmonė įsigyja visus „Lukoil“ parduodamus aktyvus, o vėliau juos perparduoda dalimis.
Agentūros šaltiniai neatmeta galimybės, kad Donaldo Trumpo administracija prioritetu laiko šių aktyvų įsigijimą JAV subjekto, o tai galėtų apriboti potencialių pirkėjų ratą.
Praėjusį mėnesį JAV prezidentas pritaikė Rusijai pirmąjį savo reikšmingą sankcijų paketą, nukreiptą prieš du didžiausius jos naftos koncernus – valstybės valdomą „Rosneft“ ir privatų „Lukoil“ – kaip Maskvos tęsiamos invazijos į Ukrainą finansuotojus. Neilgai trukus „Lukoil“ pranešė nusprendęs parduoti savo aktyvus užsienyje.
