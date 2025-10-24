 Orbanas: Vengrija ieško būdų, kaip apeiti JAV sankcijas Rusijos naftai

2025-10-24 17:17
Viljama Sudikienė (ELTA)

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas penktadienį pareiškė, kad jo vyriausybė ieško būdų, kaip apeiti JAV sankcijas Rusijos energetikos įmonėms. 

Trečiadienį Jungtinės Amerikos Valstijos paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos gamintojoms „Rosneft“ ir „Lukoil“. Tai – pirmosios sankcijos Rusijai nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas grįžo į valdžią.

Vengrija, laikoma artimiausia Kremliaus ir D. Trumpo sąjungininke 27 valstybių Europos Sąjungoje, vis dar labai priklausoma nuo rusiškos naftos, nepaisant Maskvos invazijos į Ukrainą.

„Kiekvienas, norintis sumažinti komunalinių paslaugų kainas, privalo ginti Vengrijos teisę pirkti naftą ir dujas iš Rusijos arba už tokią pačią kainą ar pigiau“, – per kiekvienos savaitės interviu radijui sakė V. Orbanas.

Jo vyriausybė 2013 m. įvedė buitinių energijos kainų viršutinę ribą – tai viena svarbiausių jos politikos krypčių, siekiant išlaikyti mažas kainas.

„Ši kova dar nesibaigė; kai kurioms Rusijos naftos įmonėms iš tiesų taikomos sankcijos (...) Mes ieškome būdų, kaip apeiti šias sankcijas“, – sakė V. Orbanas.

Ketvirtadienį ES taip pat įvedė naujų apribojimų Rusijos naftos ir dujų sektoriui pagal 19-ąjį bloko sankcijų paketą, priimtą nuo Kremliaus invazijos pradžios 2022 metais.  V. Orbanas, ne kartą kritikavęs ES sankcijas Rusijai, užsitikrino išimtį naftos tiekimui vamzdynais į Vengriją.

