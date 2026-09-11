Lukašenka: neketiname pulti kaimynų, tai būtų tolygu mirčiai

„Kai kurie mus kaltina, kad neva rytoj ketiname ką nors užpulti. Kartoju: mes nieko neketiname užpulti, esame pragmatikai. Suprantame, kad jei ką nors užpultume, tarkim, vieną iš savo kaimynių, tai būtų tolygu mirčiai. Negalime laimėti konflikto su mūsų „monstrais“ – palei valstybės perimetrą išsidėsčiusiomis šalimis. Kalbant visiškai atvirai, kam tuomet pradėti karą? Tačiau privalome apginti kiekvieną centimetrą, kiekvieną milimetrą savo žemės, savo žmones ir užtikrinti saugumą“, – pareiškė A. Lukašenka.
Jis pridūrė, kad šalys kaimynės „gana atvirai, beveik įžūliai“ vykdo žvalgybą palei Baltarusijos sieną.
„Nuolat susiduriame su įvairiomis provokacijomis, oro erdvės pažeidimais. Tačiau ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kad mūsų kaimynės išleidžia milijardus savo kariuomenėms apginkluoti“, – sakė A. Lukašenka.
Jis paragino kariuomenę visada būti pasirengusią „savalaikei ir adekvačiai reakcijai, jei kas nors nutiktų“, ir pridūrė, kad „šiuolaikinių ginkluotų konfliktų patirtis rodo, jog vykdant karo veiksmus lemiamą vaidmenį vaidina vadovavimas kariuomenei.
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