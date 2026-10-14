Lėtėjant augimui, „Netflix“ ketina atsisakyti apie 1 tūkst. darbo vietų

Praėjusių metų pabaigoje „Netflix“ turėjo apie 16 tūkst. darbuotojų, todėl apkarpymai gali paveikti apie 1 tūkst. darbo vietų. T. Sarandosas prieš kelias savaites vienoje konferencijoje pripažino, kad įmonė auga lėčiau, nei jis norėtų.
„Netflix“ tebėra aiški vaizdo transliacijų rinkos lyderė. Naujausiais duomenimis, 2025 m. pabaigoje jos paslaugas prenumeravo daugiau nei 325 mln. namų ūkių. Tačiau dabar bendrovė prenumeratorių skaičius skelbia tik retkarčiais.
Pernai „Netflix“ bandė įsigyti Holivudo milžino „Warner Bros“ kino studijų verslą, tačiau pralaimėjo kovą pramogų grupei „Skydance“, kuri pasiūlė didesnę kainą. „Skydance“ dabar tikisi sukurti stiprų „Netflix“ konkurentą, sujungdama savo srautinio transliavimo platformą „Paramount+“ su „Warner“ priklausančia „HBO Max“.
Remiantis elektroniniu laišku, kurį paskelbė žurnalas „Variety“, etatų mažinimas, be kita ko, palies žmogiškųjų išteklių, teisės ir technologijų skyrius. G. Petersas ir T. Sarandosas pabrėžė, kad „Netflix“ ir toliau investuos į didelį augimo potencialą turinčias sritis, tačiau pažymėjo, jog bendrovė turi išlaikyti drausmę ir nusistatyti prioritetus.
„Netflix“ kitą savaitę turėtų paskelbti naujausius ketvirčio rezultatus.
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