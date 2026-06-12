Leonardo keltu – į kitą krantą

Leonardo keltu vadinamas mechanizmas buvo suprojektuotas prieš penkis šimtmečius ir įamžintas paties Renesanso genijaus piešinyje, saugomame Vindzoro pilies Karališkojoje kolekcijoje.
Tai paskutinis tokio tipo keltas palei Ados upę, kuri driekiasi nuo Alpių iki Po upės Lombardijos regione.
„Tai transporto priemonė, kuri čia yra jau 500 metų ir visada jungė abu Ados upės krantus. O dabar ji vėl atlieka savo pirminę paskirtį: jungia dvi bendruomenes, gyvenančias skirtinguose upės krantuose“, – kalbėjo Massimo Zoia, vienas savanorių keltininkų, valdančių šį laivą.
Nepaisant pavadinimo, lieka neaišku, ar pats L. da Vinci iš tiesų suprojektavo šį keltą.
Tačiau neabejotina, kad jis jį nupiešė 1513 m., fiksuodamas dalį vandens kelių, įskaitant Milano kanalų sistemą.
L. da Vinci buvo vienas didžiausių visapusiškų mąstytojų istorijoje, užpildęs savo užrašų knygeles įvairių sričių projektais, įskaitant skraidymo aparatus, kurie buvo įgyvendinti tik po šimtmečių.
Keltuvo veikimo principas yra toks pat paprastas, kaip ir genialus, be to, visiškai ekologiškas.
Nuo 2024 m. keltas daugiausia plukdė savaitgalio poilsiautojus iš vieno Ados upės kranto į kitą.
Šį pavasarį, siekiant sumažinti eismo spūstis, įvestas keleivinis maršrutas, nes netoliese esantis tiltas buvo uždarytas remontui.
Dabar keltas kursuoja nuo 7 iki 19 val. su dviejų valandų pietų pertrauka vidurdienį.
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