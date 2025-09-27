Lenkijos prezidentas ratifikavo įstatymą, kuris pratęsia apsaugą pabėgėliams iš Ukrainos

Nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Lenkijoje apsigyveno apie milijonas pabėgėlių, daugiausiai moterų ir vaikų.
Tačiau rugpjūčio pabaigoje naujasis lenkų prezidentas vetavo pirmąjį vyriausybės pateiktą įstatymo projektą, prašydamas apriboti kai kurias išmokas.
Tai sukėlė nerimą ne tik Lenkijoje gyvenantiems ukrainiečiams, bet ir darbdaviams, kurie bijojo prarasti darbo jėgą.
Reaguodama į K. Nawrockio veto, vyriausybė parengė naują įstatymo projektą, kurį prezidentas pasirašė penktadienį.
Lenkija yra tvirta kaimynės Ukrainos rėmėja ir pagrindinis ginklų, humanitarinės pagalbos ir tarptautinių delegacijų tranzito taškas, tačiau visuomenės požiūris į pabėgėlius ukrainiečius pastaruoju metu sugriežtėjo.
Lenkų vyriausybės išplatintame pranešime teigiama, kad prezidento ratifikuotas įstatymas turėtų užkirsti kelią piktnaudžiavimui, susijusiam su išmokomis šeimoms, ypač Ukrainos piliečiams, kurie negyvena Lenkijoje.
Šis įstatymas taip pat spręs „Ukrainos karo pabėgėlių gyvenamosios vietos Lenkijoje klausimą“.