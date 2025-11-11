Lenkijos prezidentas Nepriklausomybės dieną dalyvavo dešiniųjų jėgų eitynėse

„Lenkija pirmiausiai, – rašė jis socialiniame tinkle „X“. – Laisva, nepriklausoma ir suvereni Lenkija yra mūsų įsipareigojimas – ir būtent tai yra šios šventės esmė!“ Euroskeptikas prezidentas pabrėžė neleisiąs, „kad taptume tautų papūgomis, kurios kartoja viską, kas ateina iš Vakarų“.
Prezidento kanceliarijos paskelbtame vaizdo įraše buvo matyti K. Nawrockis su Lenkijos vėliava eitynėse, kuriose dalyvavo tūkstančiai žmonių.
Eitynės Varšuvoje Nepriklausomybės dienos proga pastaraisiais metais tapo vienu didžiausių dešiniųjų ir kraštutinių dešiniųjų jėgų mitingų Europoje. Padedant šiai politinei stovyklai, K. Nawrockis birželio pradžioje nežymia persvara laimėjo prezidento rinkimus.
Eitynėse dalyvavo ir aukšti dešiniosios populistinės buvusios valdančiosios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) atstovai, įskaitant Jaroslawą Kaczynskį, Mariuszą Blaszczaką ir Mateuszą Morawieckį.
„Niekas neturi patriotizmo monopolio, – per Nepriklausomybės dienos minėjimą savo gimtajame Gdanske sakė liberalus premjeras Donaldas Tuskas. – Niekas neturėtų pamiršti, kad nepriklausoma Lenkija yra mūsų bendras reikalas“. Jis pabrėžė Lenkijos narystės ES ir NATO laimėjimus.
