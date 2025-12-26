Nawrockis ir Trumpas telefonu aptarė santykius, regiono saugumą, Ukrainą

„Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis (Karolis Navrockis) ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šiandien surengė dar vieną pokalbį telefonu“, – socialiniame tinkle „X“ parašė prezidentūra.
Pranešime nurodoma, kad pradėję pokalbį abu lyderiai pasveikino vienas kitą su Kalėdomis.
Be transatlantinių santykių ir regiono saugumo, prezidentai taip pat aptarė tęsiamas taikos derybas dėl Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo, sakė lenkų prezidentūra.
„Tarp kitų temų buvo Lenkijos dalyvavimas G-20 („Didžiojo dvidešimtuko“) darbe, Lenkijos ir JAV ekonominis bendradarbiavimas, energijos klausimai“, – sakoma įraše.
Jame priduriama, kad pokalbis vyko tvyrant šiltai ir nuoširdžiai atmosferai.
