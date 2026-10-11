Lenkijos premjeras: išpuolius mokyklose pakurstė smurto šlovinimas internete

Šią savaitę per keturias dienas Mazovijos vaivadijoje, centrinėje Lenkijoje, buvo įvykdyti trys išpuoliai mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, o daugelis, įskaitant vaikus, buvo sužeisti.
Iki sekmadienio ryto visoje Lenkijoje policija sulaikė 117 asmenų už peilių ar kitų pavojingų ginklų nešiojimąsi arba už grasinimus užpulti mokyklas ar bendramokslius. Iš viso patikrinta apie 64 tūkst. mokyklų.
„Mes neturime reikalo su jokia didelio masto organizuota grupe, – sekmadienio rytą per susitikimą su vyriausybės ir saugumo tarnybų atstovais sakė D. Tuskas. – Tai labai dažnai yra spontaniški veiksmai, įkvėpti veiklos internete.“
„Pastaraisiais metais ir mėnesiais tiek visame pasaulyje, tiek Lenkijoje pastebėjome išaugusį susižavėjimą smurtu“, – kalbėjo jis.
D. Tuskas teigė, kad šie veiksmai gali būti siejami su „nihilistiniu smurtu“ – šį terminą pareigūnai vartoja apibūdinti smurto aktams, kuriuos lemia nihilistinė pasaulėžiūra ir mizantropija, o ne konkretūs politiniai tikslai.
Kalbėdamas apie Lenkijos atvejį, jis nurodė, kad „kai kurie sulaikyti asmenys aktyviai veikia ultradešiniųjų aplinkoje“. Jo teigimu, pareigūnai pastebėjo suintensyvėjusias nacistinio turinio paieškas internete, taip pat domėjimąsi „masiniais žudikais, kurie internete tapo stabais“.
D. Tuskas pabrėžė, kad Lenkija susiduria su „civilizaciniu reiškiniu“, kai net ir banalius vaizdo žaidimus žaidžiantys ar kriminalinėmis istorijomis besidomintys vaikai susiduria su vis didesniu smurto kiekiu.
„Iš esmės tai yra pamėgdžiojimo scenarijus, dalis ilgos užpuolikų sekos, siekiančios mažiausiai 2019-uosius, jei ne dešimtmečius anksčiau“, – naujienų agentūrai AP sakė Tarptautinio kovos su terorizmu centro Hagoje vyresnysis mokslo darbuotojas Kacperas Rekawekas (Kacperas Renkavekas).
Jis turėjo omenyje baltųjų viršenybės šalininką Brentoną Tarrantą (Brentoną Tarantą), kuris 2019 metais dviejose mečetėse Kraistčerče, Naujojoje Zelandijoje, nušovė 51 musulmoną.
K. Rekawekas pažymėjo, kad vienas iš įtariamųjų per pastaruosius išpuolius Lenkijoje naudojo tuos pačius vaizdinius ir estetiką kaip ir B. Tarrantas, o tai reiškia, kad incidentai Lenkijoje turėtų būti „vertinami iš esmės teroristinio elgesio rėmuose“.
D. Tuskas sakė, kad policijos patikrinimai Lenkijos mokyklose bus tęsiami ir kitą savaitę, kad apie praėjusius išpuolius sužinoję vaikai „neįgautų kvailų ir nesaugių minčių“ juos pamėgdžioti.
Jis pabrėžė, kad Lenkijos visuomenei dar reikia daug nuveikti, o tėvai ir mokytojai atlieka itin svarbų vaidmenį bendraudami su vaikais apie jų patirtį internete bei aiškindami, jog „susižavėjimas tokia veikla internete ir dalyvavimas joje gali sukelti labai neigiamų padarinių“.
Trečiadienį vienoje Mazovijos vaivadijos profesinėje mokykloje devyniolikmetis aštriu daiktu užpuolė bendramokslius, mokytojus ir praeivius bei sužeidė devynis žmones. Jis buvo sulaikytas netoliese.
Kitą dieną toje pačioje vaivadijoje esančioje savo buvusioje mokykloje peiliu žmones puolęs penkiolikmetis nužudė mokyklos valytoją ir sužeidė dar du žmones.
Šeštadienį 21 metų moteris sužeidė tris asmenis vienoje Varšuvos aukštojoje mokykloje.
Tėvų internetinėse grupėse ir žiniasklaidoje plito gandai, kad šie išpuoliai buvo koordinuoti ir kad per „kruvinąjį penktadienį“ jų bus daugiau. Dėl to penktadienį visoje Lenkijoje 59 mokyklose atsargumo sumetimais buvo atšauktos pamokos, dauguma jų – Mazovijos vaivadijoje.
Policijos teigimu, tarp penktadienį sulaikytų asmenų yra keturiolikmetis berniukas iš Varšuvos, pas kurį rastas peilis su paslėpta geležte bei 11 petardų, ir šešiolikmetis, į mokyklą kuprinėje atsinešęs peilį-drugelį.
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