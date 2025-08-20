Lenkijos premjeras atmeta Vengriją kaip galimų Zelenskio ir Putino derybų vietą

„Budapeštas? Galbūt ne visi tai prisimena, tačiau 1994 m. Ukraina Budapešte iš JAV, Rusijos ir Jungtinės Karalystės jau gavo teritorinio vientisumo garantijas, – tinkle „X“ parašė D. Tuskas. – Galbūt esu prietaringas, bet šįkart bandyčiau rasti kitą vietą.“
D. Tuskas omenyje turi 1994 m. Budapešto memorandumą, pagal kurį Ukraina atsisakė savo branduolinio arsenalo mainais į saugumo garantijas. Rusija vėliau pažeidė šį susitarimą – 2014 m. ji okupavo Krymą ir dalį Donbaso, o 2022 m. pradėjo plataus masto invaziją.
Naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi šaltiniu JAV administracijoje, antradienį pranešė, kad Vengrija svarstoma kaip galima V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo vieta.