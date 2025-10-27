Tuskas sukritikavo galimybę ateityje atkurti ekonominius ryšius su Rusija

Galimų taikos derybų tarp Rusijos ir Ukrainos akivaizdoje pasigirdusius Europos politikų raginimus atkurti ryšius su Maskva, kai karas galutinai pasibaigs, D. Tuskas pavadino „pavojaus signalu“.
„(Aš žinau – ELTA), kad tai reiškia, jog kažkas Europoje nori atkurti „Nord Stream 2“, užmegzti gerus verslo ryšius su Rusija naftos ir dujų srityje ir pan.“, – sakė jis.
„Man tai visada yra tarsi pavojaus signalas“, – pridūrė D. Tuskas.
ELTA primena, kad britų dienraštis „The Financial Times“ 2025 m. kovo mėnesį pranešė apie slaptas derybas Šveicarijoje dėl dujotiekio „Nord Stream 2“ atkūrimo, kurioms tarpininkavo buvęs komunistinės Rytų Vokietijos slaptosios policijos pareigūnas Matthiasas Warnigas, pažįstantis Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną nuo tada, kai jiedu kartu dirbo šnipais Šaltajam karui baigiantis. M. Warnigas vadovavo šiam dujotiekiui iki bankroto paskelbimo 2023 m..
Dujotiekį „Nord Stream 2“, kuriuo dujos buvo transportuojamos iš Rusijos į Vokietiją per Baltijos jūrą, kritikai apibūdina kaip strateginę klaidą ir Europos nuolaidžiavimo Maskvai simbolį.
Jis buvo susprogdintas 2022 m., netrukus po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo plataus invaziją į Ukrainą. Vėliau dėl įtariamo dalyvavimo sabotaže buvo suimtas profesionalus naras iš Ukrainos.
„Problema su „Nord Stream 2“ yra ne ta, kad jis buvo susprogdintas. Problema yra ta, kad jis buvo pastatytas“, – platformoje „X“ šį mėnesį rašė D. Tuskas.
Laikraščiui „Sunday Times“ duotame interviu Lenkijos ministras pirmininkas tikino, kad Lenkijos teismo sprendimas netenkinti Vokietijos prašymo perduoti vieną iš įtariamųjų „Nord Stream“ sabotaže, reiškia, kad Ukraina turi teisę pulti su Rusija susijusius taikinius bet kurioje Europos vietoje.
Iliuzijų eros pabaiga Europoje ir ilgalaikės ekonominės problemos Rusijoje
Lenkijos premjeras taip pat griežtai sukritikavo Europos atsainų Rusijos keliamos grėsmės ir Vladimiro Putino ekspansionistinių ambicijų nuvertinimą.
„Kalbame apie iliuzijų eros pabaigą Europoje – bijau, kad pernelyg vėlyvą. Gerai pasiruošti visoms grėsmėms jau per vėlu, bet ne per vėlu išgyventi“, – britų laikraščiui sakė D. Tuskas.
Lenkijos ministras pirmininkas taip pat sakė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jį užtikrino, jog Kyjivas pasirengęs kovoti su Rusija mažiausiai „dar dvejus ar trejus metus“.
„Neabejoju, kad Ukraina išliks nepriklausoma valstybė. Svarbiausias klausimas dabar yra tai, kiek dar aukų turėsime. Prezidentas Zelenskis ketvirtadienį man sakė, kad tikisi, jog karas netruks dešimt metų, bet Ukraina yra pasirengusi kovoti dar dvejus ar trejus metus“, – pasakojo D. Tuskas.
Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija susiduria su „dramatiškomis“ ekonominėmis problemomis, kurios bus ilgalaikės ir kurias dar labiau pagilino naujos JAV sankcijos, nukreiptos prieš jos naftos sektorių, bet pabrėžė, kad Maskva vis dar turi pranašumą vienoje kritiškai svarbioje srityje.
„Rusai patiria tikrai rimtų ekonominių sunkumų“, – sakė Lenkijos ministras pirmininkas.
„Ar tai reiškia, kad galime sakyti, jog laimime? Tikrai ne. (Rusai – ELTA) turi vieną didelį pranašumą prieš Vakarus, ypač prieš Europą: jie pasirengę kovoti“, – pridūrė jis.
Kaip anksčiau rašė ELTA, JAV praėjusį trečiadienį paskelbė naujas sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms. Amerikos paskelbtos sankcijos apima viso „Rosneft“ ir „Lukoil“ turto JAV įšaldymą ir draudimą visoms JAV bendrovėms vykdyti bet kokią veiklą su šiomis dviem Rusijos naftos milžinėmis. Priemonių paketas taip pat apima sankcijas dešimtims jų dukterinių įmonių. Tai pirmosios JAV sankcijos Rusijai nuo tada, kai D. Trumpas antrą kartą tapo JAV prezidentu.