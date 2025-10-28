Orbanas siekia sudaryti Ukrainos skeptikų aljansą

Dešiniųjų pažiūrų Vengrijos lyderis siekia prieš būsimus Europos Sąjungos (ES) aukščiausiojo lygio susitikimus derinti pozicijas su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico ir paskirtuoju Čekijos premjeru Andrejumi Babišu, tvirtino patarėjas.
Nors horizonte šiuo metu nematyti jokio oficialaus šių trijų šalių aljanso, toks veiksmų koordinavimas gali labai trukdyti ES pastangoms teikti finansinę ir karinę paramą Ukrainai.
„Manau, kad jis bus sudarytas ir bus vis labiau matomas“, – antradienį paskelbtame interviu „Politico“ tvirtino B. Orbanas ir kartu pažymėjo, jog rytinių ES šalių bendradarbiavimas „labai gerai“ veikė per 2015 m. migracijos krizę.
B. Orbanas nėra Vengrijos vyriausybės vadovo giminaitis.
Vengrija, Slovakija ir Čekija yra Višegrado grupės, kuriai dar priklauso Lenkija, dalis. Tačiau Budapešto ir Varšuvos santykiai pastaraisiais metais dėl skirtingų jų požiūrių į Rusijos karą prieš Ukrainą atšalo.
Bratislavos ir Prahos kritika ES politikai Ukrainos atžvilgiu
Slovakijos premjeras R. Fico yra ne kartą sukritikavęs Ukrainą ir pavadinęs ją „visiškai korumpuota šalimi“, tačiau jis daugiausia susilaikė nuo paramos Vengrijos bandymams blokuoti ES paramą Kyjivui.
Tuo tarpu milijardierius verslininkas A. Babišas, kuris neseniai laimėjo Čekijoje vykusius parlamento rinkimus ir netrukus turėtų grįžti į premjero postą, yra paprieštaravęs galimybei naudoti Čekijos valstybės lešas ginklų tiekimui į Ukrainą finansuoti ir pareiškęs, kad nutrauktų Čekijos vadovaujamą iniciatyvą rinkti Kyjivui skirtą amuniciją iš viso pasaulio šalių.
Tačiau politikos apžvalgininkai mano, kad A. Babišas gali sušvelninti savo rinkimų kampanijos retoriką, kai ateis į valdžią. Jis vadovavo šaliai 2017–2021 m. ir pasitraukė dar prieš prasidedant Rusijos plataus masto karui prieš Ukrainą.
A. Babišo partija ANO ir V. Orbano partija „Fidesz“ jau vykdo glaudų bendradarbiavimą Europos Parlamente. R. Fico partija „Smer“ savo ruožtu ir toliau laiko save kairiąja politine jėga.