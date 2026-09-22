 Lenkijoje karių sprendimas sulaukė kritikos: pastebėjus droną skambino 112

Lenkijoje karių sprendimas sulaukė kritikos: pastebėjus droną skambino 112

2026-09-22 13:21 kauno.diena.lt inf.

Virš vieno svarbiausių Lenkijos karinių objektų rugsėjo 15 d. pastebėtas neleistinas dronas. Lenkijos portalo onet.pl duomenimis, užuot jį neutralizavusi ar numušusi, kariuomenė nusprendė pranešti apie incidentą pagalbos numeriu 112. Toks kariuomenės sprendimas šalyje sulaukė nemažai kritikos, o į situaciją sureagavo Krašto apsaugos ministerija.

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<span>Lenkijoje karių sprendimas sulaukė kritikos: pastebėjus droną skambino 112</span>
Lenkijoje karių sprendimas sulaukė kritikos: pastebėjus droną skambino 112 / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

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Anot ministerijos, maždaug už kilometro nuo Redzikovo bazės Šiaurės Lenkijoje aptiktas civilinis dronas nekėlė jokios grėsmės ir viso skrydžio metu buvo stebimas kariuomenės, pranešė tvpworld.com.

Remiantis onet.pl iš ministerijos gauta informacija, drono skrydis truko maždaug penkias minutes.

Redzikove dislokuota JAV valdoma balistinių raketų gynybos sistema „Aegis Ashore“, kuri yra NATO priešraketinės gynybos tinklo dalis.

„Dronas virš bazės neskrido, tačiau jo skrydis pažeidė zoną, kurioje bepiločiai orlaiviai draudžiami“, – teigė ministerija.

Dronas buvo aptiktas, nustatyta ir vieta, iš kurios jis valdytas.

„Vadovaudamiesi Lenkijos ginkluotosiose pajėgose galiojančiomis procedūromis, apie incidentą buvo informuotos atitinkamos institucijos ir tarnybos, įskaitant policiją“, – pridūrė ministerija ir pabrėžė, kad dronas nepriartėjo prie jautrių objektų.

Neaišku, ar drono operatorius buvo identifikuotas ar sulaikytas.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
dronas
karinis objektas
kariuomenė
112

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