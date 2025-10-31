 Lenkija perėmė jau trečią Rusijos žvalgybinį lėktuvą šią savaitę

Lenkija perėmė jau trečią Rusijos žvalgybinį lėktuvą šią savaitę

2025-10-31 17:43
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Lenkija šią savaitę perėmė trečią Rusijos šnipinėjimo orlaivį, pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė (DORSZ).

Lenkija perėmė jau trečią Rusijos žvalgybinį lėktuvą šią savaitę
Lenkija perėmė jau trečią Rusijos žvalgybinį lėktuvą šią savaitę / AP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Įraše platformoje „X“ DORSZ teigė, kad ir šį kartą tai buvo Rusijos žvalgybinis lėktuvas Il-20, o Lenkijos naikintuvai MiG-29 buvo pakelti šiam lėktuvui perimti.

Institucija pridūrė, kad tokių incidentų dažnumas „patvirtina didėjantį Rusijos aviacijos aktyvumą Baltijos jūros regione“.

„Lenkų pilotai perėmė ir identifikavo užsienio orlaivį, kuris buvo palydėtas pagal NATO procedūras“, – rašė operatyvinė vadovybė.

Incidentas įvyko netrukus po to, kai Lenkijos karinės oro pajėgos buvo paskelbusios aukšto lygio parengtį ir antradienį bei ketvirtadienį pasiuntė savo naikintuvus perimti Rusijos karinių lėktuvų virš Baltijos jūros. Visais trimis atvejais Rusijos lėktuvai vykdė žvalgybinius skrydžius virš tarptautinių vandenų be pateiktų skrydžių planų ir su išjungtais atsakikliais, todėl jie buvo nematomi civilinėms radarų sistemoms.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
Rusija
žvalgybinis lėktuvas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų