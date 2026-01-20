Lenkija nutraukia pagalbą Ukrainos pabėgėliams

„Po ketverių metų padėtis Ukrainoje yra stabilesnė“, – spaudos konferencijoje sakė Adamas Szlapka, Lenkijos proeuropietiškos vyriausybės atstovas spaudai.
„Šios nepaprastosios taisyklės gali būti palaipsniui atšauktos, ir mes galime pereiti nuo laikinų sprendimų prie sisteminių“, – teigė jis.
Įstatymo projekte, kuris dabar keliaus į parlamentą, teigiama, kad pradinė pagalba ukrainiečiams buvo „patvirtinta kaip nepaprastoji, laikina priemonė“.
Jame numatoma panaikinti ankstesnes nuostatas, sukūrusias atskirą pagalbos ukrainiečiams sistemą, ir būtų panaikinta didžioji dalis jų specialiųjų teisių į socialines išmokas, apgyvendinimą ir medicininę priežiūrą.
Kai kurios esamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, teisėto buvimo ir tapatybės patvirtinimo priemonės, bus išlaikytos.
Įstatymo projektas sulaukė kritikos, įskaitant iš verslo interesų atstovų.
„Lewiatan“ konfederacija, Lenkijos verslininkams atstovaujanti NVO, teigia, kad šis žingsnis „gali paralyžiuoti darbo rinką“.
Pranešime spaudai teigiama, kad apsaugos priemonės „leido legaliai įsidarbinti maždaug 1,24 mln. žmonių“, nurodant, kad ukrainiečiai šiuo metu sudaro 66 proc. Lenkijos užsienio darbo jėgos.
2024 metais Lenkijos ukrainiečių darbo jėga sudarė 2,7 proc. šalies BVP, o tai viršija visą Lenkijos pagalbos indėlį.
Lenkija buvo milijonų Ukrainos pabėgėlių, kirtusių Europą invazijos pradžioje, įėjimo taškas ir išlieka pagrindiniu humanitarinės bei karinės pagalbos pristatymo centru.
Tačiau nuo karo pradžios visuomenės nuomonė apie ukrainiečius Lenkijoje pablogėjo.
Remiantis Lenkijos visuomenės nuomonės tyrimų centro sausio mėnesio apklausa, tik 48 proc. lenkų pritaria pagalbai nuo karo bėgantiems ukrainiečiams, o 46 proc. tam nepritaria.
Tai yra žemiausias paramos lygis nuo matavimų pradžios po Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos 2014 metais.
Konservatyvusis, nacionalistinis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis (Karolis Navrockis) įgarsino šias nuotaikas, pernai savo kadencijos pradžioje pranešdamas, kad nepasirašys jokio „įstatymo dėl specialios pagalbos Ukrainos piliečiams“.