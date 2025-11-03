Latvijos prezidentas grąžino Saeimai įstatymą dėl pasitraukimo iš Stambulo konvencijos

Jei E. Rinkevičius būtų pasirašęs praėjusią savaitę parlamento priimtą įstatymą, Latvija būtų tapusi pirmąja Europos Sąjungos (ES) šalimi, pasitraukusia iš Stambulo konvencijos.
Prezidentas pareiškime teigė, kad dabartine forma įstatymas „pasiųstų prieštaringą žinią tiek Latvijos visuomenei, tiek tarptautiniams sąjungininkams“.
Be to, jis paragino apskritai perduoti šį klausimą svarstyti naujos sudėties Saeimai. Kiti Latvijos parlamento rinkimai vyks 2026 metų rudenį.
Ketvirtadienį dauguma Latvijos parlamentarų balsavo už pasitraukimą iš vadinamosios Stambulo konvencijos, teigdami, kad ji propaguoja genderizmo teorijas ir naujas normas dėl lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos.
Įstatymo projektą pateikė opozicinė dešiniojo sparno partija „Pirmiausia Latvija“, tačiau jam pritarė ir kitos opozicinės politinės jėgos: „Nacionalinis aljansas“, „Jungtinis sąrašas“ ir „Už stabilumą!“, taip pat valdančiajai koalicijai priklausančių Žaliųjų ir valstiečių sąjungos nariai.
Koalicinės partijos „Naujoji vienybė“ ir „Pažangieji“ nepritaria pasitraukimui iš Konvencijos.
Įstatymo projektas priimtas 56 balsais prieš 32. Diskusijos dėl įstatymo projekto ketvirtadienį truko ilgiau nei 13 valandų.
Penktadienį Europos Taryba nurodė, kad Latvijos parlamento sprendimas trauktis iš Europos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo siunčia pavojingą žinią.
