Latvijos parlamentas priėmė pataisas dėl kompensacijų už karinių incidentų nulemtus nuostolius

Pataisomis nustatoma, kad technogeninės katastrofos dabar apims ir karinių veiksmų nulemtus incidentus, įskaitant atvejus, kai žala padaroma užsienio karine technika arba jos veikimu. Įstatyme taip pat patikslinta įstaigų kompetencija: Gynybos ministerija koordinuos katastrofų valdymą ir karinių incidentų atvejais.
Kompensacijas galės gauti juridiniai ir fiziniai asmenys už žalą infrastruktūros objektams, turtui, pasėliams, miškui, gyvuliams.
Pataisos tapo reikalingos dėl geopolitinės situacijos ir pastarojo meto dronų incidentų Latvijoje.
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