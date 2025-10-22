Latvijos kariuomenės vadas: septyni žmonės sukėlė sąmyšį kone NATO lygiu

Spalio pradžioje Estija laikinai uždarė savo rytinės sienos dalį eismui vadinamajame Satsės bate, kai pasienio apsaugos pareigūnai Rusijos pusėje pastebėjo neįprastai didelį karinį dalinį, judantį Rusijos pusėje. Satsės batas – tai nedidelė bato pavidalo Rusijos teritorija, įsiterpusio į Estiją, Ją kerta kilometro ilgio kelio ruožas, kuriuo estai naudojasi, kad išvengtų aplinkkelio. Estija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matomi septyni ginkluoti vyrai, stovintys kelyje. Tai sukėlė nerimą, nes priminė Rusijos „žaliuosius žmogeliukus“ – karius be skiriamųjų ženklų, pasirodžiusius Ukrainos Krymo pusiasalyje, kurį Rusija aneksavo 2014 metais.
Komentuodamas šią situaciją, Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų vadas naujienų agentūrai LETA sakė, kad, viena vertus, Rusija nepadarė jokio pažeidimo, nes ginkluoti vyrai liko Rusijos teritorijoje, bet, antra vertus, situaciją galima laikyti tam tikra provokacija, nes ji skiriasi nuo įprastų situacijų.
Ar turėtume reaguoti į menkiausią tokio pobūdžio pažeidimą pagal NATO sutarties 4 straipsnį?
„Jei tai yra sąmoninga provokacija, tai jie (Rusija – LETA) pasiekė savo tikslą. Septyni žmonės jų sienos pusėje sukėlė sąmyšį kone NATO lygiu. Taip neturi būti. Jei taip „deginsime“ savo dėmesį, galime praleisti tai, ką tikrai turime pastebėti. Ką jie tuo pasiekia? Ar turėtume reaguoti į menkiausią tokio pobūdžio pažeidimą pagal NATO sutarties 4 straipsnį? Tai sumenkintų šio straipsnio esmę, o Rusija galėtų džiaugtis, kad mažomis pastangomis daro didelį poveikį, kai mes iš tikrųjų akcentuojame ne tą dalyką“, – sakė K. Pudanas.
Nepaisant to, NAF vadas nurodė, kad buvo parengti veiksmų planai panašioms situacijoms, jei Latvijos pusėje pasienyje pasirodytų grupė nenustatytų asmenų. K. Pudanas minėjo Latvijos nacionalinio saugumo įstatymą, kuriame teigiama, kad kariniais veiksmais sukeliama grėsmė valstybei yra neteisėta užsienio karinė operacija, vykdoma prieš Latvijos Respubliką, įskaitant neteisėtą įvažiavimą į Latvijos Respublikos teritoriją ar karinių formuočių arbe karinių formuočių be skiriamųjų ženklų buvimą joje.
K. Pudanas taip pat pažymėjo, kad jau ketvirtus metus iš eilės Latvija susiduria su sunkumais dėl neteisėtos imigracijos, kurią organizuoja Baltarusija prie sienos su Latvija, o kitoje sienos pusėje buvo pastebėti ginkluoti Baltarusijos kariai.
„Mūsų veiksmų planas yra toliau juos stebėti, kad išsiaiškintume jų tikslus“, – pridūrė K. Pudanas.
Paklaustas apie scenarijus, kuriuos Rusija galėtų įgyvendinti artimoje ateityje, atsižvelgiant į tebevykstantį karą Ukrainoje ir hibridines grėsmes Vakarams, NAF vadas atsakė, kad Latvijos tarnybos nuolat analizuoja iki šiol prie Baltijos valstybių sienų ir kitur pasaulyje susidariusias situacijas, kad galėtų numatyti galimus scenarijus.
Tuo pačiu metu K. Pudanas pripažino, kad Rusija kaip puolanti šalis turi pranašumą, nes gali rasti vis naujų būdų surengti mažus sabotažus, kuriuos sunku numatyti.
„Dronai, kibernetinė erdvė, informacinė erdvė – patogios vieta tokioms veikloms. Tai savo ruožtu sukelia stiprią reakciją iš mūsų pusės. Galbūt (Rusijos – ELTA) tikslas yra ne tiek išbandyti mūsų reagavimo procedūras, kiek išgąsdinti ir terorizuoti mūsų visuomenę, kad galiausiai prarastume visuomenės paramą ir žmonės, pavyzdžiui, nebesutiktų su didesniu gynybos biudžeto“, – samprotavo jis.
ELTA primena, kad po incidento Satsės bate spalio pradžioje Estijos valdžia laikinai uždarė kelio ruožus, kad išvengtų incidentų, o šalies vyriausybė neigė pranešimus apie įtampą pasienyje, vadino juos perdėtais. Tačiau po kelių dienų Estijos ministras pirmininkas pareiškė, kad „Rusijos veikla sustiprėjo, o senasis susitarimas, leidžiantis važiuoti keliu nesustojus, nebėra įmanomas, jei ten yra ginkluotų žmonių“. Pasak žiniasklaidos pranešimų, netoliese esantis nedidelis šalutinis kelias bus praplatintas ir nutiestas naujas aplinkkelis, taikant pagreitintas procedūras.
