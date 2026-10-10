Kremlius: Trumpas su pirmąja ponia pasveikino Putiną gimtadienio proga

Per penktadienį įvykusį pokalbį telefonu D. Trumpas palinkėjo V. Putinui sėkmės ir gerovės bei nepamiršo perduoti savo žmonos Melanios sveikinimų, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi Rusijos prezidento patarėju užsienio politikos klausimais Jurijumi Ušakovu.
V. Putinas padėkojo D. Trumpui už sveikinimus.
Pasak J. Ušakovo, pokalbis praėjo gerai. Kremliaus teigimu, tai buvo jau šeštasis abiejų prezidentų pokalbis šiais metais. Anot jo, nei V. Putinas, nei D. Trumpas nenorėjo pirmasis padėti ragelio.
Po naujausio pokalbio su V. Putinu D. Trumpas paskelbė apie susitarimą, pagal kurį JAV ir pasaulinei rinkai nedelsiant bus patiekta daugiau kaip 300 tūkst. tonų dyzelino.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis griežtai sukritikavo šį susitarimą, pareikšdamas, kad jis prilygsta investicijai į karą prieš Ukrainą, kurį reikėtų užbaigti, o ne tęsti. Ukrainos prezidentas šį Vašingtono žingsnį vadino „silpnu stiprių partnerių sprendimu“.
J. Ušakovo teigimu, Rusijos ir JAV prezidentai taip pat aptarė karą Ukrainoje. Pasak patarėjo, V. Putinas aiškiai pasakė, kad Rusijos pozicija dėl Maskvos vadinamosios „specialiosios karinės operacijos“ tikslų nesikeičia.
J. Ušakovas pridūrė, kad V. Putinas vertina D. Trumpo ir jo komandos pastangas palaikyti dialogą su Rusija. Abu prezidentai galėtų susitikti lapkričio viduryje Kinijoje vyksiančiame Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (APEC) viršūnių susitikime, nors konkreti data dar nesuderinta.
Rusija nuo 2022 m. vasario vykdo plataus masto invaziją į Ukrainą. Vašingtonas jau kelis mėnesius spaudžia abi puses pasiekti taikos susitarimą.
Trečiadienį, per 74-ąjį V. Putino gimtadienį, Rusija surengė itin intensyvias atakas prieš Ukrainą, per kurias, Ukrainos valdžios institucijų duomenimis, žuvo mažiausiai 25 žmonės.
ELTA primena, kad per savo gimtadienį V. Putinas trečiadienį savo namuose priėmė buvusį Vokietijos kanclerį Gerhardą Schröderį. Kaip pranešė Kremlius, Rusijos prezidentas iš žiniasklaidos sužinojo, kad G. Schröderis verslo reikalais vieši Maskvoje, ir pakvietė „savo seną draugą“. Kremlius paskelbė nuotraukas, kuriose abu vyrai šypsodamiesi spaudžia vienas kitam ranką.
Pastarojo apsilankymą V. Putino namuose griežtai sukritikavo dabartinis Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Vokietijos vyriausybės atstovo spaudai pavaduotojas Steffenas Meyeris pabrėžė, kad „vienintelis Putinas“ yra atsakingas už karą Ukrainoje, o jo įsakymai kasdien lemia „neišmatuojamas kančias, civilių aukas, išdrasko šeimas, lemia žmonių žūtis ir sužeidimus“. S. Meyeris pridūrė, kad dėl šios priežasties kancleris mano, jog G. Schröderio šventimas kartu su V. Putinu yra „tiesiog amoralus“.