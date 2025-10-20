Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškime teigė, kad surengė „konstruktyvią diskusiją apie galimus konkrečius žingsnius“, susijusius su susitikimu.
Kremlius: Sergejus Lavrovas ir Marco Rubio aptarė pasiruošimą Rusijos ir JAV prezidentų susitikimui
2025-10-20 18:32
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) pirmadienį aptarė pasiruošimą Rusijos ir Jungtinių Valstijų prezidentų, Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo), susitikimui, pranešė Maskva.
Marco Rubio ir Sergejus Lavrovas / AFP nuotr.
