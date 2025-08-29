Kremlius: Rusijos ir Irano prezidentai pirmadienį Kinijoje aptars Teherano branduolinę programą

„Yra daug ką aptarti, įskaitant situaciją dėl Irano branduolinės programos“, – žurnalistams penktadienį sakė Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas.
Prancūzija, Jungtinė Karalystė (JK) ir Vokietija ketvirtadienį aktyvavo mechanizmą, skirtą atnaujinti Jungtinių Tautų (JT) sankcijas Iranui, už tai, kad jis nesilaiko savo įsipareigojimų dėl savo branduolinės programos.
Šios trys valstybės JT Saugumo Tarybai pranešė, kad, jų manymu, Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 metų branduolinį susitarimą, todėl jos inicijuoja vadinamąjį grįžimo į pradinę padėtį (angl. snapback) mechanizmą, dėl kurio prieš dešimtmetį sustabdytos sankcijos po 30 dienų vėl įsigaliotų.
Izraelio ambasadorius prie Jungtinių Tautų šį Europos valstybių sprendimą pavadino svarbiu žingsniu.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) ketvirtadienį pareiškė, kad Teheranas atsakys į Prancūzijos, JK ir Vokietijos sprendimą suaktyvinti mechanizmą, skirtą atnaujinti Jungtinių Tautų sankcijas Iranui pagal merdintį 2015 metų branduolinį susitarimą.
Per pastarąjį dešimtmetį, Rusijai nutolus nuo Vakarų, Teheranas ir Maskva sustiprino politinius, karinius ir ekonominius ryšius. Dviejų šalių santykiai tapo dar glaudesni po to, kai Rusija pradėjo karinį puolimą Ukrainoje.
Naujausi komentarai