Jį cituoja portalas „The Kyiv Independent“.
Jungtinių Valstijų prezidentas rugpjūčio 19 dieną tvirtino, jog pradėjo organizuoti susitikimą tarp V. Putino ir V. Zelenskio, o vėliau galimos ir trišalės derybos.
„Dabar vyksta kalbos dėl trišalio susitikimo, susitikimo tarp Putino ir Zelenskio. Tiksliai, kiek žinau, nebuvo jokio susitarimo tarp Putino ir Trumpo dėl šito“, – Rusijos propagandistui Pavelui Zarubinui teigė J. Ušakovas.
Kremliaus atstovas tai pasakė po to, kai baigėsi dar vienas D. Trumpo paskirtas galutinis terminas, iki kurio Maskva turėjo imtis veiksmų karui sustabdyti.