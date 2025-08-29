Vokietijos kancleris nebesitiki Putino ir Zelenskio susitikimo

Susitikime su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu jo vasaros rezidencijoje Prancūzijos Rivjeroje F. Merzas nurodė, kad abu lyderiai aptarė diplomatines pastangas užbaigti karą Ukrainoje. „Šiandien ir vėl turime spręsti šį klausimą, atsižvelgdami į tai, kad yra akivaizdu, jog prezidento V. Zelenskio ir prezidento V. Putino susitikimo nebus“, – pareiškė jis.
Tai „skiriasi nuo to, dėl ko praėjusią savaitę susitarė (JAV) prezidentas (Donaldas) Trumpas ir prezidentas V. Putinas, kai kartu buvome Vašingtone“, pažymėjo F. Merzas.
D. Trumpas po praėjusios savaitės pradžioje įvykusio pokalbio telefonu su Rusijos vadovu paskelbė, kad V. Putinas sutiko susitikti su V. Zelenskiu. Vėliau Maskva kalbėjo tik apie pasirengimą perkelti ankstesnes dvišales taikos derybas į aukštesnį lygį. Ukraina ir jos sąjungininkai kaltina Kremlių taikant vilkinimo taktiką.
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas, kuris skeptiškai vertina Maskvos pasirengimą derėtis, anksčiau buvo pareiškęs panašią nuomonę, kaip ir F. Merzas. „Labai abejoju, kad artimiausiu metu vyks kokios nors Rusijos ir Ukrainos derybos“, – trečiadienį žurnalui „Focus“ sakė jis.