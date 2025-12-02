„Labai malonu jus matyti“, – S. Witkoffui ir J, Kushneriui, sėdintiems šalia vertėjų, pasakė V. Putinas.
Kremliuje – Putino derybos su JAV delegacija
2025-12-02 19:14
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį pradėjo derybas dėl karo Ukrainoje užbaigimo su JAV pasiuntiniu Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir amerikiečių prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žentu Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu), pranešė valstybinė televizija.
Kremliuje – Putino derybos su JAV delegacija / Scanpix nuotr.
