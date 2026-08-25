Buvęs Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Andrejus Fiodorovas teigė, kad negali „100 procentų atmesti“ galimybės, jog prieš JK bus imtasi „pusiau karinių“ veiksmų, tuo metu, kai ministras pirmininkas Andy Burnhamas lankėsi Kyjive.
Per šią pirmąją A. Burnhamo kelionę į užsienį nuo liepos mėnesio, kai jis tapo ministru pirmininku, JK dar kartą patvirtino savo „nepalaužiamą“ paramą Ukrainai, o ši savo ruožtu perdavė tai, ką pareigūnai pavadino „aukso kasykla“ – karo lauko duomenis, kurie padės sustiprinti pačios JK saugumą.
A. Fiodorovas teigė, kad „anksčiau ar vėliau Rusija gali sureaguoti ne tik žodžiais, bet ir matomais veiksmais JK atžvilgiu“.
Paprašytas paaiškinti detaliau jis atsakė: „Yra įvairių diskusijų, kaip tai turėtų atrodyti – tai galėtų būti vadinamoji techninė reakcija, galbūt kokie nors hakerių išpuoliai iš nežinomo šaltinio, žinoma, ne iš oficialaus lygmens.“
„Gali būti įvairių politinių veiksmų, ir aš negaliu 100 proc. atmesti galimybės, kad, pavyzdžiui, nebus imtasi kokių nors pusiau karinių veiksmų.“
Paprašytas patikslinti, ką reiškia „pusiau kariniai veiksmai“, jis sakė laidai „BBC Newsnight“: „Pavyzdžiui, kažkas galėtų nutikti gamykloms, gaminančioms dronus Ukrainai, ir pan.“
Paklaustas, ar tai reiškia, kad Rusija kariniu būdu užpuls JK esančias britų gamyklas, patarėjas atsakė: „Jos galėtų būti užpultos, bet ne Rusijos, o... iš nežinomų šaltinių.“
JK sutiko atskleisti britų gamybos „Scalp“ raketų komponentų brėžinius; tai Prancūzijoje gaminama „Storm Shadow“ raketų versija, o šios raketos jau anksčiau buvo panaudotos smūgiams prieš taikinius Rusijoje.
Šis sprendimas sulaukė griežto Rusijos pasmerkimo, o prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigė, kad tai „įpils alyvos į ugnį“ šiame kare.
Tačiau A. Burnhamas žurnalistams Kyjive sakė: „O kas įplieskė tą ugnį? Štai klausimas, ar ne?“
Vizito metu premjeras ragino Ukrainos sąjungininkus nusiųsti į Kyjivą daugiau perėmimo raketų, nes Ukraina kenčia nuo nesiliaujančių Rusijos bombardavimų.
Jis pirmininkavo savo pirmajam „norinčiųjų koalicijos“ susitikimui, kuriame pareiškė, kad grupė daro „viską, ką galime“, kad „peržiūrėtume savo pačių atsargas ir padėtume kitiems peržiūrėti savąsias“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pastaraisiais mėnesiais ne kartą prašė daugiau JAV gamybos „Patriot“ perėmimo raketų, nes Kyjivo atsargos senka.
Nuo karo su Iranu pradžios „Patriot“ tiekimas buvo nukreiptas į Artimuosius Rytus, todėl šiais metais Ukraina gavo žymiai mažiau raketų nei anksčiau.
Rusija pasistengė išnaudoti šį stygių ir sustiprino balistinių raketų smūgius, dėl kurių vien per pastarąsias tris dienas žuvo mažiausiai 23 žmonės, o daugiau nei 100 buvo sužeista.
(be temos)
(be temos)
(be temos)