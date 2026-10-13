Krata Trumpą kritikavusios demokratės namuose: kas iki šiol žinoma?

Tokių veiksmų imtasi likus vos trims savaitėms iki rinkimų, kuriuose ši dažnai prezidento Donaldo Trumpo kritikuojama politikė sieks būti perrinkta savo rinkimų apygardoje Minesotoje.
Naujienų agentūra AP apžvelgia, kas apie šį incidentą žinoma.
Ar tai politinis susidorojimas?
D. Trumpas neslėpė norintis pasitelkti federalines teisėsaugos institucijas prieš asmenis, kuriuos laiko savo politiniais priešais. Jis siekė, kad baudžiamojon atsakomybėn būtų patraukti buvęs Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Jamesas Comey ir Niujorko valstijos generalinė prokurorė demokratė Letitia James, anksčiau vykdę tyrimus jo atžvilgiu. Kairiųjų pažiūrų politikė I. Omar jau seniai tapo D. Trumpo ir apskritai respublikonų kritikos taikiniu.
I. Omar gimė Somalyje ir vėliau įgijo JAV pilietybę natūralizacijos būdu. D. Trumpas ypač dažnai kritikuoja somaliečių imigrantus Minesotoje, o praėjusią savaitę socialiniame tinkle pareiškė, kad valstijos gyventojai turi jiems „duoti atkirtį“. Minesotą sukrėtė kelios federalinės sukčiavimo bylos; dalis jų buvo susijusios su somaliečių vadovaujamomis ne pelno organizacijomis. Daugelį šių bylų iškėlė dar buvusio prezidento Joe Bideno administracijos Teisingumo departamentas. I. Omar su šiomis bylomis nesusijusi.
I. Omar jau seniai kritikuoja D. Trumpą, o prezidentas per daugelį metų taip pat ne kartą ją užsipuolė. Praėjusios savaitės pabaigoje D. Trumpas užsiminė apie galimus veiksmus prieš kongresmenę. Šeštadienį per mitingą Tenesyje jis paniekinamai kalbėjo apie I. Omar kaip kilusią iš „nusikalstamumo ir skurdo“ persmelktos šalies ir leido suprasti, kad viceprezidentas J. D. Vance'as ir „mūsų žmonės“ atlieka tyrimą jos atžvilgiu.
Pagal seniai nusistovėjusią Teisingumo departamento praktiką paskutinėmis savaitėmis prieš rinkimus vengiama teisinių veiksmų prieš politikus. D. Trumpo administracijai nukrypus nuo šios praktikos, demokratai dar labiau sustiprino kritiką, teigdami, kad tai paprasčiausias politinis susidorojimas.
„Daugelį metų Donaldas Trumpas ir kraštutinių dešiniųjų ekstremistai nepaliaujamai puolė kongresmenę Omar, ją šlykščiai užgauliodami ir reikšdami nepagrįstus kaltinimus. Dabar, likus mažiau nei 30 dienų iki Kongreso kadencijos vidurio rinkimų, jo smurtinis masinių deportacijų aparatas įsiveržė į teisėtai išrinktos Kongreso narės ir jos šeimos namus“, – sakoma Atstovų Rūmų mažumos lyderio Hakeemo Jeffries ir kitų aukšto rango demokratų Kongrese bendrame pareiškime.
Paklaustas apie kratą, D. Trumpas nukreipė klausimus Teisingumo departamentui ir pareiškė, esą tai su juo „niekaip nesusiję“.
„Asmeniškai visada maniau, kad ji labai korumpuota“, – sakė jis.
Ar tyrimas susijęs su imigracija?
Kratą I. Omar namuose pagal federalinio teismo išduotą orderį atliko Vidaus saugumo tyrimų tarnybos pareigūnai. Tai leidžia manyti, kad tyrimas susijęs su imigracijos klausimais. Keli D. Trumpo administracijos pareigūnai anksčiau yra užsiminę, kad būtent šiuo pagrindu ketinama tirti I. Omar veiksmus.
J. D. Vance'as anksčiau yra užsiminęs, kad I. Omar galėjo pažeisti imigracijos tvarką. Vidaus saugumo sekretorius Markwayne'as Mullinas praėjusį mėnesį minėjo „vykstantį tyrimą“, kuris, kaip jis leido suprasti, susijęs su galimu sukčiavimu tvarkant jos šeimos imigracijos dokumentus.
„Kažkas įvyks“, – tuomet sakė jis.
Teisingumo departamentas pirmadienį, kaip įprasta, nebuvo linkęs atskleisti detalių ir apie bylą beveik nieko nepranešė, išskyrus tai, kad vykdomas baudžiamasis tyrimas.
I. Omar JAV pilietybę įgijo 2000 m., būdama 17-os – praėjus penkeriems metams po to, kai kartu su šeima atvyko į Jungtines Valstijas, gavusi prieglobstį.
Kas toliau?
Iki rinkimų liko 20 dienų. Mineapolyje esanti I. Omar rinkimų apygarda yra tvirtas demokratų bastionas, todėl lapkričio 3 d. jai beveik negresia pralaimėjimas.
Kol kas nepakanka informacijos apie tolesnę tyrimo eigą. Vis dėlto tikėtina, kad konservatoriai ir toliau griežtai kritikuos I. Omar. Tačiau dabar ji turi dar vieną argumentą atsikirsti – gali teigti, kad yra persekiojama politinių oponentų.
Pirmadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pareiškime I. Omar kratą pavadino „mėginimu susidoroti su politiniais priešais ir paversti federalines teisėsaugos institucijas politinės kovos įrankiu“.
„Dešimt metų Trumpas mane puola iš piršto laužtais melais ir šmeižto kampanijomis. Tai tik naujausia jo politinio bauginimo kampanijos eskalacija. Manęs neužtildys“, – pareiškė ji.
Naujausi komentarai