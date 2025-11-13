 Kinijos prezidentas atšaukė savo dalyvavimą G20 viršūnių susitikime

2025-11-13 15:18
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas atšaukė savo dalyvavimą Pietų Afrikos Respublikoje vyksiančiame G20 – pirmaujančių pramoninių ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių – aukščiausiojo lygio susitikime po to, kai į jį nutarė nevykti JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas.

Kinijos prezidentas atšaukė savo dalyvavimą G20 viršūnių susitikime / Scanpix nuotr.

Kaip ketvirtadienį pranešė Kinijos užsienio reikalų ministerija, vėliau šį mėnesį Johanesburge šaliai atstovaus ministras pirmininkas Li Qiangas.

Tai reiškia, kad pirmą kartą nuo grupės įkūrimo viršūnių susitikime nedalyvaus trijų galingiausių G20 šalių – JAV, Rusijos ir Kinijos – prezidentai.

Rusai siunčia prezidento administracijos vadovo pavaduotoją Maksimą Oreškiną.

Buvo planuota, kad D. Trumpui atstovaus viceprezidentas J. D. Vance‘as. Tačiau neseniai prezidentas pagrasino boikotuoti susitikimą, apkaltinęs PAR žudant baltuosius ūkininkus ir neteisėtai konfiskuojant jų žemę. Jis nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų.

G20 grupę sudaro 19 šalių, Europos Sąjunga ir Afrikos Sąjunga. Tarp šių šalių yra ne tik pagrindinės Vakarų demokratinės valstybės, tokios kaip JAV, Vokietija ir Jungtinė Karalystė, bet ir autoritarinės valstybės, tokios kaip Rusija, Kinija ir Saudo Arabija.

