Kinijoje saulės energija aplenkė anglis ir tapo didžiausiu energijos šaltiniu

Jos teigimu, liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galia siekė 1 286 gigavatų (GW), todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma.
Anglimis kūrenamų elektrinių įrengtoji galia siekė 1 285 GW.
Kinijos valstybinė televizija pranešė, kad saulės energija sudaro 31,5 proc. visos įrengtosios elektros generavimo galios.
Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau ji taip pat tebėra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis – anglies dioksidu, iš dalies dėl anglių gavybos.
Anglių energija Kinijai yra pigi, be to, šalis naudoja anglies dujofikavimo procesą gaminti cheminėms medžiagoms, kurioms kitaip reikėtų naftos. O naftą Kinijai tenka importuoti.
Tačiau fotovoltinių sistemų plėtra lėtėja.
Energijos reguliavimo institucijos duomenimis, šių metų sausio–liepos mėnesiais Kinija įdiegė 62 proc. mažiau saulės energijos pajėgumų nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
Priežastis – standartų pokyčiai: nuo praėjusių metų vasaros buvo panaikintos minimalios supirkimo kainos saulės energijos projektams ir leista, kad ateityje kainas nustatytų rinka.
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