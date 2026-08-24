Kinijoje atšaukiami milijonai „Tesla“ automobilių

Aštuoni Kinijos automobilių gamintojai taip pat ėmėsi atšaukimų dėl panašių saugos rizikų, penktadienį paskelbė Kinijos valstybinė rinkos reguliavimo administracija (SAMR).
Kai kurie atšaukimai įsigaliojo nedelsiant, o kiti prasidėjo savaitgalį ir pirmadienį.
„Tesla“ atšaukimas apima 2,9 mln. šalyje pagamintų „Model 3“ ir „Model Y“ elektromobilių ir prasidės rugsėjo 25 d.
Šis JAV automobilių gamintojas, kuris Šanchajuje turi didžiulę gamyklą, taip pat atšaukia apie 46 tūkst. importuotų „Model 3“, „Model X“ ir „Model S“ automobilių, sakoma SAMR pranešime.
Atšauktuose automobiliuose yra vidinės avarinės mechaninės rankenėlės, „kurių spalva panaši į salono, todėl jas sunku pastebėti ir valdyti“ skubiais atvejais, nurodė priežiūros institucija.
Pavyzdžiui, „Tesla Model 3“ automobiliuose keleiviai turi pasiekti skyrelį durelėse ir rasti atidarymo trosą, kad rankiniu būdu atidarytų galines duris, teigiama įmonės internetinėje svetainėje.
„Ekstremaliose situacijose, tokiose kaip stiprūs susidūrimai, dėl kurių sugenda automobilio žemos įtampos sistema, (rankenėlės) gali paveikti keleivių galimybes greitai atidaryti automobilio dureles, kad būtų galima išlipti ir vykdyti gelbėjimo operacijas prie transporto priemonės“, – teigė SAMR.
SAMR pažymėjo, kad „Tesla“ atskirai atšaukia 2,7 mln. šalyje pagamintų „Model 3“ ir „Model Y“ elektromobilių dėl stebėjimo sistemų problemų, kai vairuotojas naudojasi pagalbos vairuojant funkcijomis.
Ar kai kurie „Tesla“ automobiliai įtraukti į abu atšaukimus, neaišku.
Kinijos elektromobilių gamintojai, tarp jų – „Xiaomi“, „XPeng“, „Geely“, „Chery“ ir „Leapmotor“, taip pat atšaukia automobilius su rankenėlėmis, susiliejančiomis su salonu.
„Xiaomi“ penktadienį pradėjo atšaukti apie 390 tūkst. savo 2024 m. SU7 serijos automobilių, o „XPeng“ šeštadienį pradėjo atšaukti beveik 265 tūkst. automobilių.
Pekine įsikūrusi įmonė „BAIC BluePark“, kuri yra valstybinio automobilių gamintojo BAIC dukterinė bendrovė, šeštadienį pradėjo atšaukti apie 46 tūkst. „Arcfox Kaola“ elektromobilių dėl „specialių užrašų trūkumo“ prie avarinio mechanizmo ant dešiniųjų galinių stumdomų durelių.
Nuo pirmadienio „Geely“ atšaukia apie 92 tūkst. savo prabangaus prekės ženklo „Zeekr“ automobilių.
Įmonės pasiūlė nemokamai pridėti įspėjamąsias žymes prie rankenėlių, o kai kurios nurodė, kad nuotoliniu būdu atnaujins programinę įrangą, įskaitant langų nuleidimą po avarijos.
Kinijoje pastaruoju metu sustiprėjo susirūpinimas dėl saugumo, susijęs su aptakaus dizaino automobiliais, kurie avarijos metu gali prarasti manevringumą.
Masiniai atšaukimai atitinka Kinijos planus nuo 2027 m. sausio 1 d. uždrausti paslėptas durų rankenėles automobiliuose, pranešė vietos žiniasklaida.
Pagal šias taisykles, apie kurias vasario mėnesį paskelbė pramonės ir informacinių technologijų ministerija, bus reikalaujama, kad durų rankenėlės turėtų vidinius ir išorinius atleidimo mechanizmus.
Elektroninės durų rankenėlės buvo pristatytos 2012 m., kai pasirodė „Tesla Model S“, kurios vėliau išpopuliarėjo tarp Kinijos elektromobilių gamintojų, teikiančių pirmenybę aukštųjų technologijų funkcijoms.
Į automobilio kėbulą įsiliejančios rankenėlės šiek tiek padidina efektyvumą, nes sumažina pasipriešinimą, kai automobilis juda.
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