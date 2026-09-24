 Kinija tęsia „pandų diplomatiją“: JAV netrukus sulauks dviejų pandų

Kinija tęsia „pandų diplomatiją“: JAV netrukus sulauks dviejų pandų

2026-09-24 20:41
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Kinija tęsia savo garsiąją „pandų diplomatiją“. Kinijos vadovas Xi Jinpingas ketvirtadienį per valstybinį vizitą Vašingtone paskelbė, kad Atlantos zoologijos sodas JAV pietryčiuose netrukus sulauks dviejų naujų didžiųjų pandų.

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<span>Kinija tęsia „pandų diplomatiją“: JAV netrukus sulauks dviejų pandų</span>
Kinija tęsia „pandų diplomatiją“: JAV netrukus sulauks dviejų pandų / Asociatyvi magnific nuotr.

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„Po kelių dienų dvi pandos – Ping Ping ir Fu Shuang – atvyks į savo naujuosius namus Atlantos zoologijos sode ir susipažins su Amerikos žmonėmis“, – sakė Xi Jinpingas.

Kinija apie planus paskolinti pandas paskelbė dar pavasarį. Atlantos zoologijos sodo interneto svetainėje šalia pandos akių vaizdo puikavosi užrašas „Coming Soon“ (liet. „Jau greitai“ – ELTA).

Džordžijos valstijos sostinėje įsikūręs zoologijos sodas su Pekinu bendradarbiauja jau daugiau kaip 25 metus. Čia gimė septynios pandos –  Kinijos paskolintos pandų poros palikuonys.

Beveik prieš dvejus metus naujos pandų porelės sulaukė ir nacionalinis zoologijos sodas sostinėje Vašingtone. Pandos patelė Qing Bao ir patinas Bao Li yra vieni pagrindinių šio zoologijos sodo traukos objektų.

Savo „pandų diplomatija“ Kinija siekia didinti tarptautinę įtaką. Pandos keleriems metams skolinamos kitoms valstybėms, taip siekiant palankesnio jų požiūrio į Pekiną.

1972 m., tuomečiam JAV prezidentui Richardui Nixonui apsilankius Kinijoje, į Jungtines Valstijas buvo atgabentos pirmosios pandos.

Šiame straipsnyje:
pandos
pandų diplomatija
Kinija
Xi Jinpingas

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