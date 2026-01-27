Kinija teigia, kad siekia išlaikyti JT pagrįstą pasaulio tvarką

Šie jo komentarai pasigirdo po to, kai Donaldas Trumpas šį mėnesį paskelbė apie planus steigti naują Taikos tarybą ir dėl to imta nerimauti, kad JAV prezidentas galimai nori sukurti su Jungtinėmis Tautomis konkuruosiančią instituciją.
Valstybinė televizija CCTV pranešė, kad su P. Orpo prabanga tviskančioje Didžiojoje liaudies salėje susitikęs Xi sakė, jog „Kinija yra pasirengusi bendradarbiauti su Suomija, kad tvirtai palaikytų tarptautinę sistemą, kurios pagrindą sudaro Jungtinės Tautos“.
Nors Kinija buvo pakviesta prisijungti prie naujosios D. Trumpo organizacijos, ji savo narystės kol kas nepatvirtino, o Xi nuo to laiko pabrėžia tarptautinės tvarkos, kurios centre yra Jungtinės Tautos, svarbą.
Tuo tarpu P. Orpo sakė, kad tikisi su Xi aptarti „tarptautinius klausimus“ ir „dvišalio bendradarbiavimo“ temas.
Su keturių dienų vizitu Kinijoje lankęsis P. Orpo tapo vienu iš Vakarų lyderių, kurie neseniai siekė užmegzti ryšius su Pekinu, nes nenuspėjama D. Trumpo politika verčia jo sąjungininkus keisti savo poziciją.
Pekine pastarosiomis savaitėmis lankėsi Kanados ir Prancūzijos lyderiai Markas Carney ir Emmanuelis Macronas, o trečiadienį laukiama atvykstant Didžiosios Britanijos ministro pirmininko Keiro Starmerio.
Nepaisant šiltų santykių, Pekinas ir Helsinkis nesutaria dėl sudėtingų klausimų, įskaitant Rusijos karą Ukrainoje ir tarptautinį stumdymąsi dėl įtakos Arkties regione.
Suomijos gynybos ministras Anttis Hakkanenas lapkričio mėnesį pareiškė, kad Kinija „masiškai“ finansuoja Rusijos karo veiksmus.
Kinija – viena iš pagrindinių Rusijos prekybos partnerių – pareiškė, kad karo atžvilgiu laikosi neutralios pozicijos, tačiau Maskvos invazijos taip ir nepasmerkė.
NATO vadovas Markas Rutte taip pat paragino priimti kolektyvinės gynybos strategiją, kad Suomija ir kitos Arkties šalys būtų apsaugotos nuo plintančios Rusijos ir Kinijos įtakos bei veiklos.
Naujausi komentarai