 Kallas: Kinija ir Rusija tikriausiai džiūgauja

Kallas: Kinija ir Rusija tikriausiai džiūgauja

2026-01-18 17:42
Jūras Barauskas (ELTA)

Dabartinis Donaldo Trumpo administracijos Jungtinėse Valstijose ir ES šalių ginčas dėl Grenlandijos statuso gali baigtis tuo, kad partneriai ims skirti mažiau dėmesio pastangoms užtikrinti taiką Ukrainoje.

Kaja Kallas
Kaja Kallas / EPA-ELTA nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tai socialinių tinklų platformoje „X“ pareiškė vyriausioji ES įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas.

„Kinija ir Rusija tikriausiai džiūgauja. Būtent jos yra naudingi sąjungininkų nesutarimai“, – rašė K. Kallas.

Būtent jos yra naudingi sąjungininkų nesutarimai.

Ji pabrėžė, kad Grenlandijos saugumo klausimai gali būti sprendžiami NATO sistemoje, o dėl muitų „kyla grėsmė, kad Europa ir Jungtinės Valstijos nuskurs, nukentės visų mūsų gerovė“.

K. Kallas pažymėjo, kad ginčas dėl Grenlandijos taip pat neturėtų atitraukti Vakarų „nuo mūsų pagrindinės užduoties – padėti užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą“.

Pranešama, kad D. Trumpas paskelbė, jog nuo vasario 1 d. bus įvestas 10 proc. muitas prekėms iš Danijos ir dar septynių Europos šalių, nenorinčių derėtis dėl to, kad Jungtinės Valstijos nupirktų Grenlandijos salą.

Šiame straipsnyje:
Kaja Kallas
JAV ir Europos nesutarimai
JAV
Kinija
Rusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Nuomonė
Tokie kaip estu kalas, von der suka leyn, jurka ir kiti melagiai turi išnykti
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų