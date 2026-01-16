Japonija ir JAV susitarė plėsti bendradarbiavimą raketų ir karinių pratybų srityse

Susitarimas pasiektas po Japonijos gynybos ministro Shinjiro Koizumi susitikimo su Pentagono vadovu Pete’u Hegsethu Vašingtone, kur jie taip pat įsipareigojo toliau bendradarbiauti tiekimo grandinių, įskaitant itin svarbius mineralus, srityje.
Japonija yra įsivėlusi į aštrų diplomatinį ginčą su Kinija, kurį išprovokavo premjerės Sanae Takaichi lapkritį išsakytas teiginys, kad Tokijas galėtų kariniu būdu įsikišti, jei Pekinas užpultų Taivaną.
Kinija, kuri laiko Taivaną savo teritorija, reagavo piktai, užblokuodama dvejopo naudojimo prekių, galinčių turėti karinį pritaikymą, eksportą į Japoniją. Tai sukėlė Tokijo nuogąstavimus, kad Pekinas gali nutraukti itin reikalingų retųjų žemių elementų tiekimą.
Kadangi „saugumo aplinka Azijoje sparčiai prastėja“, „abu ministrai patvirtino, kad Japonijos ir JAV aljansas išlieka visiškai tvirtas“, teigiama Tokijo gynybos ministerijos išplatintame pranešime.
Jie susitarė toliau plėtoti bendrą „oras-oras“ tipo raketų ir „žemė-oras“ tipo perėmėjų gamybą.
Sąjungininkės taip pat sutarė dirbti plečiant „sudėtingesnes ir praktiškesnes bendras pratybas įvairiose vietose, įskaitant Pietvakarių regioną“, sakoma pranešime.
Gynybos stiprinimas aplink vadinamąjį „Pietvakarių“ regioną, apimantį tokias sritis kaip subtropinė Okinavos sala, yra vienas iš svarbiausių Japonijos prioritetų.
Okinava, kurioje įsikūrusi didžioji dalis Amerikos karinių bazių Japonijoje, yra svarbus JAV postas stebint Kiniją, Taivano sąsiaurį ir Korėjos pusiasalį, o Tokijas ir Vašingtonas pabrėžia jos strateginę svarbą.
Tokijas taip pat nuosekliai didina savo karinį biudžetą. Gruodžio mėnesį dešiniosios pakraipos S. Takaichi vyriausybė ateinantiems fiskaliniams metams patvirtino rekordinį – 9 trln. jenų – gynybos finansavimą.
Susitikimo su Koizumi pradžioje Hegsethas pagyrė Japoniją už šias pastangas, pavadindamas tai „atkakliu realizmu; praktišku, sveiku protu pagrįstu požiūriu, kuris sujungia abu mūsų gyvybiškai svarbius nacionalinius interesus“, teigia JAV Gynybos departamentas, neseniai pervadintas Karo departamentu.
Prieš jų susitikimą karinėje sporto salėje vyko bendra rytinė treniruotė.
„Amerikietiško stiliaus karinės treniruotės buvo labai sunkios“, – platformoje „X“ rašė Sh. Koizumi.
„Bet dėjau visas pastangas, kad jas įveikčiau, sakydamas sau: „Visa tai daroma vardan Japonijos ir JAV aljanso stiprinimo“, – pasakojo ministras.
