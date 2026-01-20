 Kinija: pasaulis negali grįžti prie „džiunglių įstatymo“

2026-01-20 13:45
BNS inf.

Kinijos vicepremjeras He Lifengas antradienį, kalbėdamas Davose, Šveicarijoje, vykstančiame Pasaulio ekonomikos forume (PEF) įspėjo, kad pasaulis negali grįžti prie „džiunglių įstatymo“. 

„Kelioms išrinktosioms šalims neturėtų būti sutektos privilegijos, pagrįstos savanaudiškais interesais, ir pasaulis negali grįžti prie džiunglių įstatymo, kai stiprieji aukoja silpnuosius“, – sakė He Lifengas.

Kinų vicepremjero kalba nuskambėjo tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas vis labiau stumia savo kategorišką „Amerika – pirmiausia“ darbotvarkę ir reikalauja, kad NATO sąjungininkė Danija perleistų jam Grenlandiją.

„Visos šalys turi teisę ginti savo teisėtus interesus“, – pridūrė He Lifengas.

