„Kelionių tetrio“ avantiūra

Iškalbinga statistika
Terminas, atspindintis madą savarankiškai derinti pavienius skrydžius, pasiskolintas iš kultinio vaizdo žaidimo, rašo „Daily Mail“.
Kai keleivis renkasi skrydžius, užsakytus kaip vieną kelionę, nesklandumų atveju juo pasirūpina aviakompanija. O kai keliautojas, vaizdžiai tariant, „tetrio“ kaladėles dėliojasi pats, jam pačiam tenka ir visa atsakomybė.
Tad jei pirmasis lėktuvas vėluoja ar ilgai tenka laukti bagažo, praleistas antrasis skrydis gali tapti nemažu nuostoliu.
Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) duomenys rodo, kad 2026-ųjų vasarą praleistų jungiamųjų skrydžių skaičius Europoje išaugo dvigubai.
Prie šios sumaišties prisidėjo ir žemyno oro uostuose visiškai pradėjusi veikti naujoji Atvykimo ir išvykimo sistema (EES). Ilgesnės procedūros bei spūstys prie patikrų lėmė vėlavimus, tapusius spąstais tiems, kurių persėdimo laikas buvo suplanuotas kone minutės tikslumu.
Maršrutai – vis kūrybiškesni
Verslo kelionių valdymo bendrovės „Good Business Travel“ specialistai perspėja: vėluojant pirmajam lėktuvui, keleivis netenka teisinės apsaugos visos kelionės mastu.
Užuot ramiai tęsęs kelionę, jis priverstas skubiai pirkti pakaitinį bilietą, kuris paskutinę minutę dažniausiai kainuoja nepalyginamai brangiau. Tačiau, regis, kol kas tai norinčiųjų sutaupyti neatbaido.
„Pastebime sparčiai augančias keliautojų, kurie žaidžia „kelionių tetrį“ ir vis kūrybiškiau dėlioja maršrutus, gretas“, – pripažino „Good Business Travel“ klientų patirties direktorė Natasha Inglis.
Jos žodžiais, nors atskirų skrydžių pirkimas išties gali atrodyti kaip sumanus būdas sumažinti išlaidas, tačiau didžiausia šios strategijos problema ta, kad tariamas sutaupymas popieriuje realybėje akimirksniu gali tapti brangia klaida, jei bent viena kelionės dalis pakrypsta ne ta linkme, kaip buvo planuojama.
„Pigiausias skrydis anaiptol nebūtinai reiškia pigiausią kelionę“, – konstatavo N. Inglis.
Pigiausias skrydis anaiptol nebūtinai reiškia pigiausią kelionę.
Kas už ką (ne)atsako
Jungtinės Karalystės Civilinės aviacijos administracija (CAA) paaiškino esminį teisinį skirtumą tarp kelionės paketo ir savarankiško persėdimo.
Jei užsakyme yra du ar daugiau skrydžių, užsakytų kartu kaip viena kelionė, teisė į rūpybą ir kompensaciją vėlavimo atveju vertinama pagal galutinį kelionės oro uostą.
Jei kelionę sudaro du ar daugiau atskirų užsakymų (savarankiškas persėdimas), kiekvienas skrydis traktuojamas kaip atskira kelionė.
„Jūs negalėsite reikalauti rūpybos ir kompensacijos už visą maršrutą, jei dėl vėlavimo praleisite kitą skrydį. Vis dėlto atitinkamos teisės kiekvienam konkrečiam skrydžiui lieka galioti“, – apibendrinama CAA išaiškinime.
Paprastai tariant, vėluojanti pirmoji kompanija neatsako už tai, kad nespėjote į kito vežėjo lėktuvą, o dėl praleisto skrydžio gali tekti pačiam rūpintis nauju bilietu.
Vis dėlto, N. Inglis teigimu, savarankiški persėdimai gali pavykti, jei laikomasi tam tikrų atsargumo priemonių.
Pašalinti rizikos židinį
„Jei „kelionių tetris“ yra vienintelė išeitis dėl maršruto ar datų, labai atsargiai vertinčiau bet kokį trumpesnį nei keturių valandų langą, – pabrėžė ekspertė. – Traktuokite šį laiką ne kaip laisvalaikį, o kaip saugumo buferį. Ilgesnis tarpas suteikia daugiau lankstumo, jei pirmasis skrydis vėluotų, nusidriektų eilės ar prireiktų papildomų patikrų.“
Kitas žingsnis – jei įmanoma, atsisakyti registruoto bagažo. „Gali tekti laukti prie bagažo juostos, pereiti atvykimo zoną, pasienio kontrolę, iš naujo registruotis, atiduoti bagažą ir vėl eiti per patikrą. Jei keliaujate tik su rankiniu bagažu, pašalinate didelį rizikos židinį ir laimite papildomo laiko“, – patarė N. Inglis.
Anot ekspertės, persėdimo nereikėtų vertinti vien kaip momento tarp nusileidimo ir pakilimo – eilės oro uoste, bagažo atsiėmimas, pasienio kontrolė ir saugumo patikros gali suvalgyti neįtikėtinai daug laiko.
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