Kazachų dvasininkas siekia įkurti nuo Maskvos nepriklausomą stačiatikių bažnyčią

Šis ginčas tapo dar vienu galvos skausmu Rusijai, kelių šalių ortodoksų bažnyčios bendruomenėms jau anksčiau nutraukus ryšius su Maskvos patriarchatu.
Buvęs Maskvos patriarchato Kazachstano stačiatikių bažnyčios šventikas Vladimiras Voroncovas praėjusiais metais buvo pašalintas iš kunigų luomo, kai socialiniuose tinkluose Rusijos karą Ukrainoje pavadino brolžudiška nuodėme. Jis taip pat paragino Kazachstaną atsiriboti nuo Rusijos.
V. Voroncovas ketvirtadienį teigė, kad renka parašus naujos bažnyčios, kuri būtų nepriklausoma nuo Maskvos, įkūrimui. Surinktus parašus jis nusiųs Konstantinopolio patriarchatui – aukščiausiajai stačiatikių bažnyčios valdymo institucijai už Maskvos ribų.
„Planuoju išsiųsti šį laišką kitą savaitę“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.
Apie 20 mln. gyventojų turintis Kazachstanas, kadaise buvęs Sovietų Sąjungos dalimi, yra musulmoniška šalis. Tačiau jame gyvena ir nemaža stačiatikių bendruomenė – apie tris milijonus žmonių, kurių dauguma yra etniniai rusai.
Kazachstano stačiatikių bažnyčia, didžiausia krikščionių bažnyčia šalyje, yra pavaldi Maskvos patriarchatui, vadovaujamam prokremliško patriarcho Kirilo.
Maskvos patriarchatui pavaldi Kazachstano ortodoksų bažnyčia anksčiau šią savaitę pranešė, kad V. Voroncovas buvo pašalintas iš kunigų luomo už „rimtus kanoninius nusikaltimus“.
Ji apkaltino jį bandymu sukurti nelegalią, „schizmatišką“ bažnyčią, kuri konkuruotų su Maskvos valdomąja.
„Bet kokios jo kalbos stačiatikių bažnyčios vardu yra neteisėtos. Jis klaidina žmones, gudriai apsimesdamas stačiatikių kunigu“, – teigiama pranešime.
Pati Rusijos stačiatikių bažnyčia nuo 2018 metų nesutaria su Konstantinopolio patriarchatu dėl pastarojo sprendimo suteikti autonomiją Ukrainos stačiatikių bažnyčiai.
Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios kelios šalys, įskaitant Lietuvą ir Estiją, nutraukė ryšius su Maskvos patriarchatu.
Praėjusį mėnesį Rusijos stačiatikių bažnyčia priminė savo pavaldiniams Kazachstane ir Baltarusijoje įtraukti frazes „Rusijos stačiatikių bažnyčia“ arba „Maskvos patriarchatas“ į jų oficialius pavadinimus.
Naujausi komentarai