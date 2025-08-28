Kantrybė senka: Trumpas pagrasino Putinui

Amerikos prezidento kantrybė senka. Kol kas nėra jokių žinių apie galimą Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimą, ir tai, regis, D. Trumpą erzina. Jis jau vėl kalba apie sankcijas.
„Tūkstančiai, daugiausia jaunų žmonių, miršta kiekvieną savaitę. Jei galiu užkirsti tam kelią įvesdamas sankcijas arba taikydamas labai didelius muitus, kurie brangiai kainuos Rusijai, Ukrainai ar kam nors kitam. Sustabdžiau septynis karus“, – sakė JAV prezidentas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
D. Trumpas pagarsino Rusijai ekonominiu karu, tačiau prezidentui užkliuvo ir Volodymyras Zelenskis.
„Kalbu apie ekonomiką, nes mes nesirengiame pradėti pasaulinio karo. Tai bus ekonominis karas ir jis bus sunkus. Jis gali turėti neigiamą poveikį Rusijai ir aš to nenoriu. V. Zelenskis taip pat nėra visiškai nekaltas. Tango reikia dviejų. Man reikia juos suvesti“, – kalbėjo D. Trumpas.
D. Trumpo specialusis pasiuntinys Styvas Vitkofas pranešė, kad šią savaitę Niujorke susitiks su Ukrainos atstovais ir pridūrė, kad Vašingtonas tęsia derybas su Rusija.
D. Trumpui labai nepatiko Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo žodžiai, kad V. Putinas negali pasirašyti taikos susitarimo su V. Zelenskiu, nes laiko jį neteisėtu prezidentu.
„Nesvarbu, ką jie sako. Visa tai poza. Tai visiška nesąmonė“, – pabrėžė JAV prezidentas.
Kremlius kartoja, kad bet kokiam susitikimui tarp V. Putino ir V. Zelenskio turi būti gerai pasiruošta. Maskva taip pat pažymi, kad palaiko ryšį su Kyjivu, tačiau ateities derybų datos nenurodo.
Ukrainos prezidentas siūlo taikos derybas surengti Persijos įlankos, Europos šalyse arba Turkijoje.
„Šią savaitę bus užmegzti ryšiai su Turkija, su Persijos įlankos šalimis, su Europos šalimis, kurios gali pasitarnauti kaip platformos deryboms su rusais. Iš mūsų pusės viskas bus kuo labiau paruošta karui užbaigti.
Svarbu, kad partneriai tai patvirtintų. O ateityje viskas priklausys tik nuo pasaulio lyderių – pirmiausia Jungtinių Amerikos Valstijų – valios daryti spaudimą Rusijai“, – sakė V. Zelenskis.