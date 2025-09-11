Kamala Harris savo memuaruose kritikuoja Joe Bideną

K. Harris, kuri galiausiai pakeitė J. Bideną ir tapo Demokratų partijos kandidate 2024 m. prezidento rinkimuose, tačiau vėliau pralaimėjo respublikonui Donaldui Trumpui, pripažino, kad J. Bidenas, kuriam tada buvo 81-eri, „pavargo“ ir buvo linkęs suklupti, o visa tai išryškino jo amžių.
60-metė politikė taip pat apkaltino J. Bideno komandą Baltuosiuose rūmuose, kad šis jos nepalaikė, kai ji ėjo J. Bideno pavaduotojos pareigas, o kartais ir aktyviai jai trukdė. K. Harris pirmojoje knygos „107 Days“ („107 dienos“) ištraukoje, kurią paskelbė žurnalas „The Atlantic“, teigė, kad ji buvo „ištikimas žmogus“, tačiau klausė, ar tais „mėnesiais, kai stiprėjo panika, turėjau pasakyti Joe, kad jis apsvarstytų galimybę nekandidatuoti?“
„Tai Joe ir Jill sprendimas“. Visi kartojome tai kaip mantrą, lyg būtume užhipnotizuoti. Ar tai buvo malonė, ar neapdairumas? Žvelgdama atgal, manau, kad tai buvo neapdairumas“, – rašo K. Harris, omenyje turėdama J. Bideną ir jo žmoną Jill.
„Ant kortos buvo pastatyta tiesiog per daug. Tai nebuvo toks pasirinkimas, kuris turėjo būti patikėtas žmogaus ego, žmogaus ambicijoms. Tai turėjo būti daugiau, nei tik asmeninis sprendimas“, – dėsto K. Harris.
J. Bidenas apstulbino visą pasaulį, kai 2024 m. liepą pasitraukė iš rinkimų. Jis tokį žingsnį žengė po to, kai katastrofiški debatai su D. Trumpu sukėlė klausimų dėl jo amžiaus ir kognityvinių sugebėjimų. K. Harris paneigė, kad būta kokio nors sąmokslo nuslėpti J. Bideno būklę, tačiau nurodė, jog buvo akivaizdu, kad buvo problemų su jo amžiumi.
„Jis net ir savo blogiausią dieną turėjo daugiau žinių, geriau gebėjo priimti sprendimus ir buvo kur kas labiau užjaučiantis, nei Donaldas Trumpas savo geriausią dieną“, – pažymi K. Harris.
„Tačiau, būdamas 81-erių, Joe pavargo. Tada jo amžius pasireiškė fiziniais ir žodiniais suklupimais“, – tikina buvusi viceprezidentė.
K. Harris visapusiškai pralaimėjo D. Trumpui po trumpiausios prezidento rinkimų kampanijos šiuolaikinėje JAV istorijoje. Ji truko tik kiek daugiau nei tris mėnesius – 107 dienas, kaip ir liudija jos memuarų pavadinimas.
