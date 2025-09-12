Kamala Harris memuaruose teigia, kad nereikėjo Joe Bidenui leisti antrą kartą kandidatuoti

K. Harris, kuri pakeitė J. Bideną ir tapo Demokratų partijos kandidate 2024 metų prezidento rinkimuose, tačiau vėliau pralaimėjo respublikonui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui), pripažino, kad J. Bidenas, kuriam tuo metu buvo 81-eri, buvo pavargęs ir linkęs suklupti, kas dar labiau išryškino jo amžių.
60-metė K. Harris taip pat apkaltino J. Bideno komandą Baltuosiuose rūmuose, kad ši jos nepalaikė, kai ėjo viceprezidentės pareigas, o kartais ir aktyviai trukdė.
K. Harris pirmojoje knygos „107 Days“ ištraukoje, kurią išspausdino žurnalas „The Atlantic“, teigė esanti „ištikimas žmogus“, tačiau klausė, ar per „kelis mėnesius, kai panika vis didėjo, turėjau pasakyti Joe, kad jis apsvarstytų galimybę nekandidatuoti?“
„Tai Joe ir Jill (Džil) sprendimas. Mes visi tai kartojome tarsi mantrą, lyg būtume užhipnotizuoti. Ar tai buvo malonė, ar neapdairumas? Žvelgdama atgal, manau, kad tai buvo neapdairumas“, – rašė K. Harris, turėdama omenyje J. Bideną ir jo žmoną Jill.
„Ant kortos buvo pastatyta tiek daug. Tai nebuvo toks pasirinkimas, kurį būtų galima padaryti vien tik vadovaujantis žmogaus ego ar asmeninėmis ambicijomis. Tai turėjo būti daugiau nei asmeninis sprendimas“, – teigė ji.
J. Bidenas pribloškė pasaulį, pasitraukęs iš rinkimų kovos 2024 metų liepą po nesėkmingų debatų su D. Trumpu, sukėlusių klausimų apie jo amžių ir proto aštrumą.
K. Harris neigė, kad JAV prezidento aplinka ėmėsi sąmokslo nuslėpti nuo visuomenės tikrąją J. Bideno būklę, tačiau teigė, kad buvo akivaizdu, jog jis turi problemų, susijusių su amžiumi.
„Net ir blogiausią savo dieną jis turėjo daugiau žinių, gebėjo geriau vertinti situaciją ir buvo kur kas labiau užjaučiantis nei Donaldas Trumpas savo geriausią dieną“, – rašė ji.
„Tačiau sulaukęs 81-erių, Joe pavargo. Tuomet jo amžius pasireiškė fiziniais ir žodiniais suklupimais“, – pridūrė K. Harris.
Kritika Baltiesiems rūmams
K. Harris taip pat pažėrė kritikos Baltųjų rūmų darbuotojams, kurie jos nepalaikė, kai ji buvo viceprezidentė, ir sakė, kad J. Bideno komanda nenorėjo, jog ji užgožtų savo viršininką.
„Kai istorijos buvo neteisingos ar netikslios, prezidento artimiausiems žmonėms tai atrodė priimtina. Atrodė, tarsi jie būtų nusprendę su manimi susidoroti“, – rašė K. Harris.
Ji pridūrė prisėmusi kaltę dėl J. Bideno vykdomos pasienio imigracijos politikos, kuria D. Trumpas pasinaudojo rinkimuose.
K. Harris taip pat atkreipė dėmesį į 2024 metų kovą pasakytą kalbą, kurioje ji kritikavo humanitarinę padėtį, susidariusią dėl Izraelio puolimo Gazos Ruože, ir taip atsiribojo nuo J. Bideno administracijos pozicijos.
„Ji išplito kaip virusas ir Vakarų sparnas buvo nepatenkintas. Man buvo priekaištaujama, matyt, už tai, kad tai padariau pernelyg gerai“, – sakė K. Harris.
„Jie mąstė, kad abipusė nauda neįmanoma. Jei ji šviečia, jis yra pritemęs“, – teigė buvusi JAV viceprezidentė.
K. Harris taip pat įsižeidė, kad J. Bidenas, pasitraukęs iš rinkimų kovos ir paskyręs ją savo įpėdine demokratų kandidate, savo kreipimesi į Ovalinį kabinetą apie ją vos užsiminė.
„Per savo 11 minučių trukmės kalbą jis tik po devynių minučių mane paminėjo“, – sakė ji.
K. Harris po trumpiausios prezidento rinkimų kampanijos šiuolaikinėje JAV istorijoje, trukusios kiek daugiau nei tris mėnesius – 107 dienas, kaip nurodo jos memuarų pavadinimas, – galiausiai pralaimėjo respublikonui D. Trumpui.
