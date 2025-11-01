Kaltinimų dėl brangenybių vagystės iš Luvro muziejaus sulaukusi moteris pravirko teismo salėje

Paryžiaus teisme pasirodžiusi 38-metė moteris verkė ir sakė, kad bijo dėl „savo vaikų“ ir dėl savęs, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.
Ji buvo apkaltinta bendrininkavimu organizuotoje vagystėje ir nusikalstamu sąmokslu siekiant įvykdyti nusikaltimą.
Prancūzijos sostinės šiauriniame La Kurnevo priemiestyje gyvenančios moters sulaikymą teisėjas pagrindė „susimokymo rizika“ ir „viešosios tvarkos sutrikdymu“.
Šeštadienį buvo pareikšti kaltinimai iš viso dviem iš penkių šią savaitę suimtų asmenų, o kiti trys buvo paleisti nepareiškus kaltinimų, agentūrai AFP pranešė šaltiniai policijoje ir apie bylą informuoti šaltiniai.
Per spalio 19 dienos apiplėšimą plėšikai užlipo ant pavogto krautuvo ištraukiamosiomis kopėčiomis ir, naudodami pjaustymo įrangą, įsilaužė į galeriją, kurioje saugomi karališkieji brangakmeniai.
Bėgdami žemyn kopėčiomis ir įsėdę į motorolerius, jie numetė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau sugebėjo pavogti aštuonis kitus dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai, imperatorienei Marijai Luizai.
Brangenybės, kurių vertė siekia apie 102 mln. JAV dolerių (88,3 mln. eurų), iš lankomiausio pasaulyje meno muziejaus buvo pavogtos vos per septynias minutes.
Prancūzijos pareigūnai iš pradžių pranešė apie dviejų įtariamųjų sulaikymą, o šią savaitę prokurorai pareiškė, kad policija suėmė dar penkis asmenis.
Kardomajam kalinimui paliktos moters advokatas Adrienas Sorrentino (Adrienas Sorentinas) sakė, kad jo klientė „kategoriškai“ neigia jai pareikštus kaltinimus.
„Ji yra sukrėsta“, – sakė jis žurnalistams.
„Tai įspūdingas apiplėšimas ir ką tik priimtas sprendimas yra įspūdingas: jauna moteris buvo suimta, nors ji laikoma nekalta“, – pridūrė jis.
„Primena dreifuojančius tinklus“
Vienas iš šaltinių pranešė, kad iki teismo posėdžio, kuris buvo atidėtas iki antradienio, kardomasis kalinimas taip pat buvo skirtas dar vienam asmeniui, dėl kurio vyksta tyrimas.
Trys iš penkių šią savaitę sulaikytų asmenų buvo paleisti nepareiškus kaltinimų.
Vieno iš jų advokatė Sofia Bougrine (Sofija Bugrin) pažymėjo, kad kai kurie asmenys buvo sulaikyti, anot jos, nesirinktinai.
„Šiose sunkių nusikaltimų bylose matome, kad areštų bangos labiau primena dreifuojančius tinklus“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP.
Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau (Laurė Beko) šią savaitę pranešė, kad dviem pirmiesiems sulaikytiems įtariamiesiems buvo pareikšti kaltinimai vagyste ir nusikalstamu sąmokslu.
Anot jos, tie vyrai iš dalies pripažino savo kaltę.
Įtariama, kad būtent jie įsilaužė į galeriją, kol du bendrininkai laukė lauke.
Abu gyveno Oberviljė, šiaurės rytiniame Paryžiaus priemiestyje.
Vienas iš jų – 34 metų Alžyro pilietis, gyvenantis Prancūzijoje, kuris buvo atpažintas pagal DNR pėdsakus, rastus ant vieno iš motorolerių, panaudotų pabėgti po apiplėšimo. Antrasis yra 39 metų licencijos neturintis taksi vairuotojas.
Abu buvo žinomi policijai dėl įvykdytų vagysčių.
Pirmasis buvo suimtas Paryžiaus Šarlio de Golio oro uoste, kai ketino įsėsti į lėktuvą, skrendantį į Alžyrą.
Antrasis netrukus po to buvo sulaikytas netoli savo namų ir nebuvo jokių įrodymų, kad jis planavo išvykti į užsienį, teigė prokurorai.
Pavogtos brangenybės vis dar nesurastos.
