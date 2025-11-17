Dėl silpnos konstrukcijos uždaroma viena iš Luvro galerijų

„Campana“ galerija, kurioje yra devynios senovės graikų keramikai skirtos salės, bus uždaryta, kol bus atliekami tyrimai dėl „tam tikrų sijų, laikančių antro aukšto grindis“ virš jos, sakoma pranešime.
Šis pranešimas nesusijęs su neseniai įvykusiu apiplėšimu lankomiausioje pasaulio meno galerijoje, tačiau tai labiau nemaloni žinia institucijai, kuri Prancūzijoje sulaukė griežtos kritikos dėl nepakankamos pastato saugos.
Per spalio 19 dienos apiplėšimą keturi plėšikai užlipo ant pavogto krautuvo ištraukiamosiomis kopėčiomis ir, naudodami pjaustymo įrangą, įsilaužė į Luvro muziejų, iš kurio pavogė brangenybių, kurių vertė siekia apie 102 mln. JAV dolerių (88,3 mln. eurų).
Prieš įsilaužimą muziejaus administratorius viešai perspėjo apie sąlygas buvusiuose karališkuosiuose rūmuose, kurių didžiules galerijas praėjusiais metais aplankė 8,7 mln. žmonių.
Luvro vadovė Laurence des Cars (Lorens des Kars) sausį paskelbtame memorandume perspėjo apie „didėjančią žalą muziejaus erdvėms, kai kurios iš jų yra labai prastos būklės“.
Kai kurios zonos „nebebuvo sandarios, o kitose vyravo dideli temperatūros svyravimai, keliantys pavojų meno kūrinių išsaugojimui“, pridūrė ji.
„Campana“ galerija yra pirmame Sully (Siuli) sparno aukšte, tolimajame rytiniame komplekso gale, o antrame aukšte virš jos, pasak muziejaus, yra struktūrinių problemų.
Anot muziejaus, ši erdvė šiuo metu naudojama kaip biurų patalpos.
Tęsiant tyrimus, perkeliami 65 ten paprastai dirbantys žmonės.
„Šių tyrimų metu „Campana“ galerija (...) bus uždaryta visuomenei kaip atsargumo priemonė“, – teigiama pranešime.
Naujausi komentarai