 Kallas: Irano režimas bijo savo tautos

2026-01-09 22:25
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas mano, kad Irano vadovybė patiria didelį spaudimą dėl naujų masinių protestų.

Kaja Kallas
Kaja Kallas / AP nuotr.

„Interneto išjungimas ir tuo pat metu protestų malšinimas jėga demaskuoja režimą, kuris bijo savo tautos“, – kalbėjo K. Kallas, komentuodama pastaruosius įvykius Irane. Ji pabrėžė, kad iraniečiai kovoja už savo ateitį. Ignoruodamas jų teisėtus reikalavimus, režimas esą parodo tikrąjį savo veidą.

K. Kallas, be to, pasmerkė „neproporcingus ir griežtus saugumo pajėgų veiksmus“. Bet koks smurtas prieš taikius demonstrantus yra nepriimtinas, pabrėžė ji.

Ketvirtadienį Iraną sukrėtė didžiausios antivyriausybinės demonstracijos nuo praėjusių metų pabaigos, kai prasidėjo dabartinė protestų banga.

Reaguodamos į ketvirtadienio naktį vykusias protesto akcijas, valdžios institucijos uždarė prieigą prie interneto, o saugumo pajėgoms atidengus ugnį į demonstrantus iš visur ėmė plūsti pranešimai apie daugybę žuvusiųjų.

 

 

