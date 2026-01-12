Kaja Kallas pasirengusi pasiūlyti naujų sankcijų Iranui

„ES jau taiko griežtas sankcijas Iranui – tiems, kurie atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus, branduolinio ginklo platinimo veiklą ir Teherano paramą Rusijos karui Ukrainoje“, – sekmadienį paskelbtame interviu Vokietijos dienraščiui „Die Welt“ sakė K. Kallas.
„Reaguodama į režimo vykdomas žiaurias represijas prieš protestuotojus, esu pasirengusi pasiūlyti papildomų sankcijų,“, – pridūrė ji.
Remiantis naujienų agentūros „dpa“ turima informacija, iš pradžių dėmesys greičiausiai bus skiriamas baudžiamojo pobūdžio priemonėms, skirtoms asmenims, atsakingiems už smurtą prieš protestuotojus, galbūt įskaitant ir vyriausybės ministrus. Tai galėtų būti draudimai keliauti po Europos Sąjungą ir turto įšaldymas.
K. Kallas sakė, kad iraniečiais rizikuoja viskuo, kad jų balsas būtų išgirstas, ir kad režimas nuo seno garsėja tuo, jog mėgsta smurtu malšinti protestus, pridurdama, kad saugumo pajėgų atsakas į demonstracijas ir šį kartą yra brutalus.
