Kaja Kallas: Baltarusija bando įbauginti Lietuvą

„Meteorologinių balionų įsiveržimai į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos, sutrikdę šimtus skrydžių ir padarę didelių nuostolių Lietuvos oro uostams bei tūkstančiams keliautojų, kelia grėsmę destabilizuoti ES valstybę narę ir bando įbauginti Europos piliečius tiesiogine grėsme civilinei aviacijai“, – sakoma jos pareiškime.
„Šie balionai yra ne tik kontrabandos įrankiai, bet ir vyksta platesnės tikslinės hibridinės kampanijos kontekste kartu su kitais veiksmais, kurie taip pat apima valstybės remiamą migrantų kontrabandą“, – priduriama jame.
„Raginame Baltarusijos režimą nedelsiant imtis veiksmingų priemonių savo oro erdvei, valstybės sienai ir teritorijai kontroliuoti, taip pat kovoti su organizuota nusikalstama veikla, kylančia iš jos teritorijos, ir užkirsti jai kelią“, – sakoma K. Kallas pareiškime.
Ji pabrėžė, kad ES visiškai solidarizuojasi su Lietuva ir kitomis valstybėmis narėmis, kurias palietė Baltarusijos hibridinio karo veiksmai.
Pareiškime sakoma, kad ES yra pasirengusi imtis tolesnių priemonių prieš Minską, jei tokie veiksmai tęstųsi.
„Netoleruosime jokių hibridinių kampanijų, nukreiptų prieš ES ar bet kurią iš jos valstybių narių“, – sakoma jame.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Kariuomenei yra duotas leidimas numušinėti tokius objektus. Savo ruožtu, prezidentas Gitanas Nausėda siūlo riboti baltarusiškų prekių gabenimą pagal Kaliningrado tranzito schemą, ragina ES kolektyviai reaguoti į balionų keliamą grėsmę.
Trečiadienį Vyriausybė nusprendė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija, tačiau palikti išimtis daliai keliaujančiųjų.
