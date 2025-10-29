 Kaja Kallas: Baltarusija bando įbauginti Lietuvą

Kaja Kallas: Baltarusija bando įbauginti Lietuvą

2025-10-29 16:10
BNS inf.

Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas) trečiadienį pareiškė, kad Minskas savo kontrabandiniais balionais bando įbauginti Lietuvą ir kad blokas smerkia „nuolatinius ir provokuojančius Baltarusijos veiksmus“.

Kaja Kallas
Kaja Kallas / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Meteorologinių balionų įsiveržimai į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos, sutrikdę šimtus skrydžių ir padarę didelių nuostolių Lietuvos oro uostams bei tūkstančiams keliautojų, kelia grėsmę destabilizuoti ES valstybę narę ir bando įbauginti Europos piliečius tiesiogine grėsme civilinei aviacijai“, – sakoma jos pareiškime.

„Šie balionai yra ne tik kontrabandos įrankiai, bet ir vyksta platesnės tikslinės hibridinės kampanijos kontekste kartu su kitais veiksmais, kurie taip pat apima valstybės remiamą migrantų kontrabandą“, – priduriama jame.

„Raginame Baltarusijos režimą nedelsiant imtis veiksmingų priemonių savo oro erdvei, valstybės sienai ir teritorijai kontroliuoti, taip pat kovoti su organizuota nusikalstama veikla, kylančia iš jos teritorijos, ir užkirsti jai kelią“, – sakoma K. Kallas pareiškime.

Ji pabrėžė, kad ES visiškai solidarizuojasi su Lietuva ir kitomis valstybėmis narėmis, kurias palietė Baltarusijos hibridinio karo veiksmai.

Pareiškime sakoma, kad ES yra pasirengusi imtis tolesnių priemonių prieš Minską, jei tokie veiksmai tęstųsi.

„Netoleruosime jokių hibridinių kampanijų, nukreiptų prieš ES ar bet kurią iš jos valstybių narių“, – sakoma jame.

BNS rašė, kad praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.

Kariuomenei yra duotas leidimas numušinėti tokius objektus. Savo ruožtu, prezidentas Gitanas Nausėda siūlo riboti baltarusiškų prekių gabenimą pagal Kaliningrado tranzito schemą, ragina ES kolektyviai reaguoti į balionų keliamą grėsmę.

Trečiadienį Vyriausybė nusprendė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija, tačiau palikti išimtis daliai keliaujančiųjų.

Šiame straipsnyje:
Kaja Kallas
baltarusija
kontrabandiniai balionai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų