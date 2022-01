K.-J. Tokayevas: už beprecedenčių neramumų stovi kovotojai iš C. Azijos ir kitų regionų

„Neabejoju, kad tai buvo teroro ataka“, – telefonu Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkui Charles'iui Micheliui (Šarliui Mišeliui) sakė K.-J. Tokyaevas. Jo žodžiai cituojami prezidentūros pranešime.

Pasak K.-J. Tokyaevo, ataka buvo „gerai organizuota“, joje dalyvavo „užsienio kovotojų“ iš Centrinės Azijos šalių, Afganistano, Vidurinių Rytų.

Kazachstanas atsigauna po praėjusią savaitę vykusių beprecedenčių neramumų, prasidėjusių nuo protestų prieš degalų kainų šuolį šios buvusios Sovietų Sąjungos respublikoje.

Prasiveržęs smurtas pareikalavo dešimčių gyvybių. Be to, per saugumo tarnybų operacijas buvo sulaikyta beveik 8 tūkst. asmenų, pirmadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija.

KSSO – Rusijos vadovaujamas karinis aljansas, vienijantis kelias buvusių SSRS valstybių – K.-J. Tokayevo prašymu per neramumus dislokavo Kazachstane 2,5 tūkst. karių.

Kazachų lyderis pirmadienį per susitikimą su KSSO šalių lyderiais, įskaitant rusų prezidentą Vladimirą Putiną, sakė, jog Maskvos vadovaujama misija Kazachstane baigsis „netrukus“.

K.-J. Tokayevas taip pat sakė, kad jo šalis per beprecedenčius praėjusios savaitės neramumus sužlugdė bandymą įvykdyti perversmą.