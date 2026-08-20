Jungtinės Valstijos sako sąjungininkams ir Kinijai paremti ekonominę kampaniją prieš Iraną

„Tai bus didžiausia koordinuota ekonominė izoliacija pasaulio istorijoje. Mes kreipiamės į juos ir sakome: arba esate su mumis, arba prieš mus“, – televizijos kanalui CNBC sakė JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas), komentuodamas savo žinią sąjungininkams.
Paklaustas, ar JAV darys spaudimą Kinijai, jis atsakė, kad „daugelį pokalbių geriausia rengti už uždarų durų“, tačiau paragino Pekiną „prisijungti prie programos“.
S. Bessentas paragino kitas šalis paremti šiuos JAV veiksmus arba susidurti su pasekmėmis.
„Taigi atėjo laikas mūsų sąjungininkams ir likusiam pasauliui priimti sprendimą, o mes ketiname sutriuškinti šio žudikiško režimo ekonomiką – tai apribos jų galimybes daryti įtaką per savo įgaliotinius“, – sakė jis.
Nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) vasario pabaigoje pradėjo karą su Teheranu, Vašingtonas paskelbė daugybę naujų ekonominių sankcijų, tačiau Irano vyriausybei iki šiol pavyko išsilaikyti.
Visgi S. Bessentas tvirtino, kad šis naujas sankcijų paketas bus veiksmingas ir kad „mes sužlugdysime šį režimą“.
Jis pridūrė, kad dėl šio naujo spaudimo JAV karinės operacijos prieš Iraną „kol kas“ greičiausiai nebus intensyvinamos.
„Jei taikysime maksimalų ekonominį spaudimą, tai reiškia, kad didelio masto karinės operacijos greičiausiai nebus atnaujintos, tačiau pabrėšiu, kad taip bus tik kol kas“, – sakė jis.
S. Bessentas taip pat pareiškė, kad pirmadienį surengs spaudos konferenciją, kurioje išsamiai papasakos apie naująją ekonominio spaudimo kampaniją.
Tuo metu Iranas dėl Vašingtono ekonominių sankcijų planų ketvirtadienį apkaltino Jungtines Valstijas „ekonominiu terorizmu“ ir „nusikaltimais žmoniškumui“.
„Be abejonės, JAV ekonominės sankcijos prieš Iraną, nukreiptos prieš kiekvieno Irano piliečio pagrindines žmogaus teises, yra „ekonominio terorizmo“ ir „nusikaltimų žmoniškumui“ atvejis, o šių sankcijų vykdytojai ir kurstytojai nusipelno teismo ir bausmės už tokių baisių nusikaltimų padarymą“, – teigiama Irano užsienio reikalų ministerijos pareiškime, kurį paviešino valstybinė žiniasklaida.
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