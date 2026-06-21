Jungtinės Karalystės premjeras atsistatydins?

Tuo metu žiniasklaida skelbia, kad premjeras artimiausiomis dienomis atsistatydins.
Pranešimai pasirodė po to, kai penktadienį svarbiuose papildomuose rinkimuose pergalę iškovojo ilgametis Leiboristų partijos politikas ir K. Starmerio varžovas Andy Burnhamas (Endis Barnamas), tokiu būdu įgijęs galimybę mesti iššūkį sunkumų slegiamam K. Starmeriui dėl partijos lyderio ir ministro pirmininko postų.
Bet kuris kandidatas į leiboristų lyderius turi būti parlamento narys.
Jei K. Starmeris šiais metais paliks postą, JK turės septintąjį ministrą pirmininką per dešimtmetį – tai beprecedentis kaitos tempas šiuolaikinėje šalies istorijoje.
56 metų A. Burnhamas, nuo 2017-ųjų einantis Didžiojo Mančesterio mero pareigas, užsiminė, kad sieks vadovauti nuosmukį išgyvenančiai centro kairiųjų partijai, ir savo pergalės kalboje įspėjo, kad ji turi „paskutinį šansą pasikeisti“.
Sėkmės atveju jis automatiškai taptų ministru pirmininku, nes valdančioji Leiboristų partija turi didžiulę persvarą parlamente.
K. Starmeris, kuris, remiantis apklausomis, yra itin nepopuliarus tarp rinkėjų, tvirtino, kad kovos su bet kokiais bandymais jį nušalinti.
Tačiau įtikinama A. Burnhamo pergalė Meikerfildo apygardoje Šiaurės Vakarų Anglijoje, kur jis beveik padvigubino leiboristų daugumą, padidino vidinį spaudimą K. Starmeriui pasitraukti.
Verslo reikalų sekretorius Peteris Kyle'as (Piteris Kailas) sekmadienį sakė, kad K. Starmeris „skiria laiko apmąstymams apie politines realijas, iššūkius ir galimybes, su kuriomis susidūrė“.
„Jis bendrauja su labai daug žmonių“, – transliuotojui „Sky News“ sakė P. Kyle'as po to, kai penktadienį, jo teigimu, atvirai pasikalbėjo su K. Starmeriu.
„Pasirengęs atsistatydinti“
Laikraštis „The Observer“ sekmadienį pirmajame puslapyje skelbia, kad K. Starmeris „turėtų atsistatydinti“ jau pirmadienį. „The Sunday Telegraph“, remdamasis sunkumų patiriančio JK lyderio sąjungininkais, taip pat pranešė, kad jis yra pasirengęs pasitraukti.
„The Observer“ teigimu, K. Starmeris „nustatys savo pasitraukimo tvarkaraštį“. Skelbiama, kad premjeras savaitgalį derasi iš Čekerso – ministrams pirmininkams skirtos užmiesčio rezidencijos.
Užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper (Ivet Kuper) yra tarp svarbių ministrų, raginusių savo vadovą pasitraukti, pranešė „Sky News“.
K. Starmeris, pradėjęs eiti pareigas 2024 metų liepą, jau kelis mėnesius bando išsilaikyti valdžioje. Jo kadenciją temdė klaidos, politikos posūkiai, skandalai ir ministrų atsistatydinimai.
Kovą jis vos nebuvo priverstas pasitraukti dėl nesėkmingo sprendimo JK ambasadoriumi Vašingtone paskirti su Jeffrey Epsteinu (Džefriu Epsteinu) bendraudavusį Peterį Mandelsoną (Piterį Mandelsoną).
Praėjusį mėnesį Anglijoje, Škotijoje ir Velse vykusiuose vietos ir regioniniuose rinkimuose leiboristų patirtas sutriuškinimas dar kartą sustiprino jam daromą spaudimą.
Dėl rinkimų pasekmių ankstesnis Meikerfildo leiboristų parlamentaras pasitraukė, kad leistų ten kandidatuoti A. Burnhamui.
A. Burnhamas, buvęs parlamento narys ir vyriausybės ministras, dirbęs vadovaujant buvusiems ministrams pirmininkams Tony Blairui (Toniui Blerui) ir Gordonui Brownui (Gordonui Braunui), pirmadienį turėtų vėl prisiekti parlamente.
Atstovaudamas vadinamajam nuosaikiajam kairiajam leiboristų sparnui, jis sustiprino populiariausio partijos veikėjo reputaciją, šios savaitės papildomuose rinkimuose lengvai įveikęs kraštutinių dešiniųjų populistinės partijos „Reform UK“ kandidatą.
„Brexito“ architekto Nigelo Farage'o (Naidželo Faradžo) vadovaujama „Reform UK“ praėjusį mėnesį laimėjo visose Meikerfildo apylinkėse vykusiuose vietos rinkimuose.
A. Burnhamas pateikė nedaug detalių apie savo planus vyriausybei, jei laimėtų valdžią.
JK žiniasklaida pranešė, kad jis ketina pakeisti finansų ministrę Rachel Reeves (Reičel Rivs), o vidaus reikalų sekretorę Shabaną Mahmood (Šabaną Mahmud) palikti poste.
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